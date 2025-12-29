ETV Bharat / state

ریل بنانے کے لیے نابالغوں کا ریلوے مسافر پر وحشیانہ حملہ، شدید طور پر زخمی، چار گرفتار

تمل ناڈو میں کچھ نابالغ لڑکوں نے مہاراشٹر سے آنے والے ایک ریلوے مسافر پر چاقو سے حملہ کر کے شدید طور پر زخمی کردیا۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 29, 2025 at 9:02 AM IST

3 Min Read
تروولور: تمل ناڈو میں سوشل میڈیا کے لیے ریل بنانے کے جنون میں نابالغوں لڑکوں نے ایک ریلوے مسافر کو چھرا گھونپ دیا۔ متاثرہ شخص اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مہاراشٹر کے رہائشی متاثرہ نوجوان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے چار نابالغوں کو گرفتار کر لیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق تمل ناڈو میں سوشل میڈیا کی ریل بنانے کے جنون میں مبتلا کچھ نابالغوں نے ایک ریلوے مسافر کو چاقو سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ریل بناتے وقت حملہ آور نشے میں تھے۔

اتوار کے روز ریلوے مسافروں نے تروولور ضلع میں تھروتھنی ریلوے اسٹیشن کی بیرونی دیوار کے پاس ایک نوجوان کو پڑا ہوا دیکھا۔ اس کے بازوؤں، ٹانگوں، سر اور جسم پر چاقو کے زخم تھے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر نوجوان کو تھروتھانی کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے مزید علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے تروولور کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

شدید زخمی نوجوان کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرایا گیا۔ پولیس کی جانچ میں پتہ چلا کہ متاثرہ نوجوان نام سورج (34) تھا جو کولہاپور، مہاراشٹر کا رہنے والا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جب سورج چنئی سے تھروتھنی کے لیے ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو تھرووالنگڈو ریلوے اسٹیشن پر ٹرین میں سوار چار نوجوانوں نے اچانک اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔

تھروتھانی پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کرنے کے بعد ریلوے اسٹیشن کے قریب نصب نگرانی کیمروں کی فوٹیج کا استعمال کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کی۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ چار نابالغوں لڑکوں نے سوشل میڈیا کی ریل بنانے کے لیے سورج کی گردن پر اچانک چاقو رکھ دیا۔ جب اس نے مزاحمت کی تو لڑکوں نے اس پر وحشیانہ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے حملے میں ملوث چار نابالغوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے تمام افراد نابالغ ہیں۔ ان تمام کی عمریں 17 سال کے آس پاس ہیں اور فی الحال ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

