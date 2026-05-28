سہارنپور میں پاکستانی گینگسٹرز سے منسلک چار مشتبہ نوجوان گرفتار، سیکیورٹی ایجنسیاں کررہی ہیں پوچھ گچھ
STF کے اہلکار نے بتایا کہ چاروں افراد کی شناخت پاکستانی گینگسٹر شہزاد بھٹی اور عابد جٹ سے تعلقات کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : May 28, 2026 at 12:20 PM IST
سہارنپور: یوپی ایس ٹی ایف (اسپیشل ٹاسک فورس) اور پولیس نے سہارنپور سے چار نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر پاکستانی غنڈوں کے ذریعہ چلائے جانے والے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ، چاروں گرفتار مشتبہ نوجوان اس پاکستانی نیٹ ورک سے گزشتہ چھ ماہ سے رابطے میں تھے۔ اب، ان کی رسائی یوپی کے ساتھ دہلی، ہریانہ، پنجاب، اور اتراکھنڈ تک پھیلنے لگی تھی۔
گرفتار ملزمان میں مہکاب اور شاہ رخ شامل ہیں جو سرساوا تھانہ علاقے کے گاؤں ڈھیکا کلاں کے رہائشی ہیں۔ دونوں کا تعلق انتہائی عاجز معاشی پس منظر سے بتایا جاتا ہے۔ گاؤں والوں کے مطابق دونوں یومیہ اجرت پر کام کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے۔
وہ کام سے متعلقہ مقاصد کے لیے اکثر دوسری ریاستوں کا سفر کرتے تھے۔ مہکاب نے ہریانہ اور پنجاب میں ویلڈر کے طور پر کام کیا ہے۔ مسلسل سفر اور گھر سے دور وقت گزارنے کی وجہ سے اسے مختلف شہروں اور راستوں کا وسیع علم حاصل ہے۔
اسی طرح شاہ رخ نے بھی اتراکھنڈ کے مختلف حصوں میں ویلڈر کا کام کیا۔ اسی کیس کے سلسلے میں ہریدوار کے ڈھنڈھیرا گاؤں کے رہنے والے مشرف کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسوری کے قریب ویلڈر کا کام کرتا تھا۔
چوتھا ملزم گگندیپ عرف گوری ہے جو مظفر نگر کے شاہ پور رامراج علاقہ کا رہنے والا ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ٹرک ڈرائیور ہے۔ ٹرک ڈرائیور کے طور پر اپنے کام کی وجہ سے، وہ مسلسل کئی ریاستوں میں سفر کرتا تھا۔ تفتیشی ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ مشتبہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے اسی نیٹ ورک اور نقل و حرکت کا طریقہ استعمال کیا جا رہا تھا۔
سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ قائم کیا گیا:
ایس ٹی ایف اہلکار امیتابھ یش نے انکشاف کیا کہ ان چار مشتبہ افراد نے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے پاکستانی گینگسٹروں شہزاد بھٹی اور عابد جٹ سے رابطہ قائم کیا۔ یہ ابتدائی تعاملات دھیرے دھیرے گہرے جڑوں والے رابطوں میں بدل گئے۔
نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسایا گیا اور اس کے بعد انہیں مختلف ریاستوں میں مختلف سرگرمیوں کو منظم کرنے کا کام سونپا گیا۔ فی الحال، پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں اس نیٹ ورک کی مکمل حد کا پتہ لگانے اور ان تمام افراد کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہیں جن سے وہ رابطے میں تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے متعدد سطحوں پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ چاروں ملزمین سے فی الحال ان کے رابطوں، فنڈنگ اور سرگرمیوں سے متعلق دیگر پہلوؤں سے پردہ اٹھانے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
سیکورٹی ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ یہ نیٹ ورک صرف ان چار افراد تک محدود نہیں ہے۔ نتیجتاً آنے والے دنوں میں مزید انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔
