تالاب میں ڈوبتے ہوئے نوعمر بھائی کو بچانے کی کوشش میں تین بہنیں ہلاک، بھائی کا سراغ نہ مل سکا
ایس ڈی آر ایف (SDRF) اور مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔
Published : August 30, 2026 at 1:26 PM IST
دھولپور/بوندی، راجستھان: دھولپور کے آنگئی تھانہ علاقے کے دھود برجا گاؤں میں اتوار کے روز ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ مندر میں درشن اور مذہبی تقریب کے لیے پہنچے ایک خاندان کا 15 سالہ لڑکا تالاب میں ڈوبنے لگا۔ اسے بچانے کی کوشش میں اس کی دو سگی بہنوں اور ایک چچازاد بہن نے بھی تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس حادثے میں تینوں بہنیں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں۔
ایس ڈی آر ایف اور مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے تینوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جب کہ لڑکے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری طرف، بوندی میں ہفتے کی شام چمبل ندی میں ڈوبنے والے 32 سالہ اوم پرکاش سین کی لاش اتوار کی صبح جائے حادثہ سے تقریباً ڈھائی کلومیٹر دور پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔
تالاب کے پاس موبائل سے سیلفی کے چکر میں پاؤں پھسلا
تھانہ انچارج کرپال سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لڑکا تالاب کے پاس موبائل سے سیلفی لے رہا تھا، اسی دوران پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ گہرے پانی میں گر گیا۔ اسے بچانے کی کوشش میں تینوں بہنیں بھی تالاب میں اتر گئیں اور ڈوب گئیں۔ تینوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں جب کہ لڑکے کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے اور واقعے سے جڑے دیگر حقائق کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔
لڑکے کو ڈوبتا دیکھ کر چیخ و پکار مچی
معلومات کے مطابق، نتھوا پورہ گاؤں کا رہنے والا ایک خاندان اتوار کے روز 'دوج تیتھی' (مقدس تاریخ) کے موقع پر دھود برجا گاؤں کے پاس واقع مندر میں مذہبی تقریب اور درشن کے لیے آیا تھا۔ اسی دوران تقریباً 15 سالہ لڑکا بھولو عرف روی ولد لائق سنگھ مندر کے پاس موجود تالاب کی طرف چلا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تالاب کے کنارے موبائل فون سے مختلف جگہوں پر سیلفی لے رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ تالاب کے گہرے پانی میں جا گرا۔ لڑکے کو ڈوبتا دیکھ کر موقع پر موجود اہل خانہ میں چیخ و پکار مچ گئی۔
بھائی کو ڈوبتا دیکھ کر تینوں بہنوں نے لگائی چھلانگ
بھولو عرف روی کو پانی میں ڈوبتا دیکھ کر اس کی سگی بہنیں منورما، بوٹو اور چچازاد بہن کلو اسے بچانے کے لیے تالاب میں کود گئیں۔ پانی گہرا ہونے کی وجہ سے تینوں بہنیں بھی ڈوب گئیں۔ اس حادثے کے بعد موقع پر افرا تفری مچ گئی اور اہل خانہ میں کہرام برپا ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی آنگئی تھانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ تھانہ انچارج کرپال سنگھ کی قیادت میں مقامی غوطہ خوروں اور ایس ڈی آر ایف (SDRF) کی ٹیم کو بلا کر تالاب میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ تقریباً ایک گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد ایس ڈی آر ایف اور مقامی غوطہ خوروں نے تینوں بہنوں کی لاشیں تالاب سے باہر نکال لیں۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر باڑی سرکاری اسپتال کے مردہ خانے (مورچری) میں رکھوا دیا ہے، جب کہ نوعمر بھولو عرف روی کی تلاش کے لیے ایس ڈی آر ایف کا سرچ آپریشن مسلسل جاری ہے۔
بوندی میں چمبل ندی سے ڈھائی کلومیٹر دور ملی نوجوان کی لاش
چمبل ندی میں نہانے کے دوران گہرے پانی میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش 15 گھنٹے بعد نکال لی گئی ہے۔ اندرگڑھ علاقے کے چانڈو گاؤں کے پاس ہفتے کی شام چمبل ندی میں ڈوبنے والے 32 سالہ اوم پرکاش سین کی لاش اتوار کی صبح جائے حادثہ سے تقریباً ڈھائی کلومیٹر دور پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ ریسکیو انچارج یودھیشٹھر مینا نے بتایا کہ ہفتے کو دیر شام تک سرچ آپریشن چلایا گیا تھا، لیکن نوجوان کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اتوار کی صبح دوبارہ مہم شروع کرنے کے بعد جائے حادثہ سے تقریباً ڈھائی کلومیٹر دور پانی سے لاش برآمد ہوئی۔
مچھلیوں کو آٹا ڈالنے اور گھومنے گئے تھے
اندرگڑھ تھانہ انچارج دین دیال ویشنو نے بتایا کہ نولپورہ گاؤں کا رہنے والا اوم پرکاش سین ہفتے کے روز اپنے چھوٹے بھائی گولو سین اور کیلاش گوجر کے ساتھ چمبل ندی پر گیا تھا۔ تینوں کا ندی کے کنارے گھومنے اور مچھلیوں کو آٹا ڈالنے کا پروگرام تھا۔ اسی دوران اوم پرکاش نہانے کے لیے ندی میں اترا۔ نہاتے وقت وہ اچانک گہرے پانی میں چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں غرق ہو گیا۔
متوفی کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا
اوم پرکاش کو ڈوبتا دیکھ کر اس کے بھائی گولو سین اور کیلاش گوجر نے آس پاس کے دیہاتیوں (گرامینوں) کو اطلاع دی۔ دیہاتیوں کی اطلاع پر اندرگڑھ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کروایا گیا۔ بوندی سے این ڈی آر ایف (NDRF) اور سول ڈیفنس کی ٹیموں کو بھی بلایا گیا۔ ہفتے کے روز کئی گھنٹوں تک ندی میں تلاش کے باوجود نوجوان کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اتوار کے روز اس کی لاش ملی ہے۔ متوفی کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ خاندان میں ماتم چھایا ہوا ہے۔