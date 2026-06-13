اڈیشہ: مارپیٹ کے بعد نوجوان کومردہ سمجھ کرکنویں میں پھینک دیا، چاردن بعد زندہ نکالا گیا
تلسی رام بریہا کو ملزم کے ذریعہ خالی کنویں میں پھینکنے کے چار دن بعد بچایا گیا
Published : June 13, 2026 at 5:33 PM IST
بارگڑھ (اڈیشہ): پولیس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں دھکیلنے کے الزام میں چار افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد کی گئی۔ پدما پور کے پورینا گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور تلسیرام بریہا کو ایک لاوارث کنویں سے بچایا گیا تھا، اسے اس میں پھینکے جانے کے چار دن بعد یہ واقعہ بیجے پور بلاک کے تحت سملائی پادر گاؤں میں پیش آیا۔
ملزمین میں پدما پور شکتی نگر پاڑا کے ببلو منہیرا، بیجے پور بھوپاڈا کے شکتی بہیرا، بیجے پور مدھیہ پاڑا کے تریناتھ مہاپترا اور بیجی پور کے محمد اکمل سیوک شامل ہیں۔ بارگڑھ کے ایس پی رابندر ناتھ ستپاتھی نے بتایا کہ تلسی رام کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے اہل خانہ نے پدما پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔
شکایت کے مطابق تلسی رام 7 جون کو ملزم کے ساتھ موبائل فون خریدنے کے لیے گھر سے نکلا لیکن واپس نہیں آیا جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔بچائے جانے کے بعد تلسی رام نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملزمین کے ساتھ شراب نوشی کی تھی اور ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا
ستپاتھی نے بتایا کہ ملزمین نے مبینہ طور پر تلسی رام پر اپنی مٹھیوں، بانس کی لاٹھیوں اور شیشے کی بوتلوں سے حملہ کیا۔ جب متاثرہ شخص ہوش کھو بیٹھا تو انہوں نے اسے مردہ تصور کیا اور مبینہ طور پر جائے وقوعہ سے فرار ہونے سے پہلے اسے ایک لاوارث کنویں میں پھینک دیا۔ تاہم تلسی رام بچ گیا کیونکہ کنویں میں پانی کی سطح کم تھی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے کنویں میں لیٹ گیا، یہاں تک کہ بہاری ملک نامی ایک بزرگ نے چار دن بعد اس کی چیخیں سنی۔
ایس پی نے بتایا کہ ملک نے دوسروں کو آگاہ کیا، جس کے بعد مقامی لوگوں اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے تلسی رام کو بچایا اور اسے مقامی اسپتال پہنچایا۔ تلسیرام کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔
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ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ ایک تنازعہ سے ہوا جو اس وقت پیش آیا جب افراد شراب کے نشے میں تھے۔ ملزم نے نوجوان پر مبینہ طور پر حملہ کیا اور اسے مردہ سمجھ کر ایک لاوارث کنویں میں پھینک دیا ،مزید تفتیش جاری ہے۔