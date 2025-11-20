کمرے میں کوئلہ جلا کر سوئے چار ملازمین کی دم گھٹنے سے موت، کانپور کی آئل فیکٹری میں حادثہ
Published : November 20, 2025 at 1:51 PM IST
کانپور: اترپردیش کے کانپور میں پنکی تھانہ حلقے میں فیکٹری کے ایک کمرے میں سوئے ہوئے چار نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ جمعرات کی صبح جب فیکٹری ورکرز نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ فیکٹری مالک کو فوراً اطلاع دی گئی۔ کمرہ کھولنے پر چاروں افراد مردہ پائے گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
جوائنٹ پولیس کمشنر، لا اینڈ آرڈر آشوتوش کمار نے بتایا کہ پولیس کی اب تک کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چار نوجوان بدھ کی رات کمرے میں آگ جلا کر سو رہے تھے۔
پولیس افسر نے بتایا کہ ان کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ مرنے والے نوجوانوں کی شناخت ایودھیا کے رہنے والے امت ورما (32)، دیوریا کے رہنے والے سنجو سنگھ (22)، داور انصاری (28) اور راہل سنگھ (23) کے طور پر کی گئی ہے۔
لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان
پولس کمشنر رگھویر لال نے بتایا کہ آئل سیڈ مل میں کام چل رہا تھا۔ سات ملازمین موجود تھے جن میں سے تین باہر جا چکے تھے۔ چار نوجوانوں نے رات کے کھانے کے بعد ایک کمرے میں کوئلہ جلایا اور دروازہ اندر سے بند کر کے سو گئے۔
کمرے میں وینٹیلیشن نہیں تھا۔ کوئلے کے جلنے سے کاربن مونو آکسائیڈ پیدا ہوئی، جسے چار نوجوان غیر محسوس طریقے سے سانس کے ساتھ اندر لیتے رہے، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔
فرانزک جانچ پوری کر لی گئی ہے۔ فیکٹری مالکان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کی زیادہ سے زیادہ مالی امداد فراہم کریں۔
فیکٹری میں چار ہلاکتوں سے خوف وہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ واقعہ تھانہ پنکی کے صنعتی علاقے میں واقع آئل سیڈز کمپنی کے پلانٹ میں پیش آیا۔ بدھ کی رات چار نوجوان ایک کمرے میں آگ جلا کر سو گئے۔
جمعرات کی صبح جب چاروں نوجوان کافی دیر تک کمرے سے نہ نکلے تو فیکٹری گارڈ اور دیگر ملازمین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند پایا۔ فیکٹری مالک کو اطلاع دی گئی۔ جب دروازہ توڑا گیا تو چاروں نوجوان مردہ حالت میں پائے گئے۔
جوائنٹ پولیس کمشنر نے بتایا کہ جمعرات کی صبح تقریباً 8:30 بجے پولیس کو اطلاع ملی کہ انڈسٹریل ایریا سائیڈ-2، پنکی میں ایک تیل فیکٹری میں چار ملازمین کی موت ہوگئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جانچ سے پتہ چلا کہ ملازمین نے بند کمرے میں کوئلہ جلایا تھا۔
ان کی موت آکسیجن کی کمی کے باعث ہوئی۔ پولیس نے فرانزک کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ پوسٹ مارٹم جاری ہے۔ پولیس نے لواحقین کو اطلاع کر دی ہے۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
