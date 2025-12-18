مدرسہ سے بھاگنے والے چار نابالغ طالب علم امبالہ ریلوے اسٹیشن سے برآمد، چونکا دینے والا انکشاف کیا

مدرسہ سے بھاگنے والے چار نابالغ طالب علم امبالہ ریلوے اسٹیشن سے برآمد، چونکا دینے والا انکشاف کیا
ضلع ہریدوار کے پاتھری تھانہ علاقے میں واقع گاؤں الاولپور میں ایک مدرسے کے چار طالب علم مشتبہ حالات میں لاپتہ ہو گئے۔
Published : December 18, 2025 at 3:38 PM IST
ہریدوار: پولیس نے پاتھری تھانہ علاقے کے تحت الاول گاؤں کے ایک مدرسے سے مشتبہ حالات میں لاپتہ ہونے والے چار بچوں کو بحفاظت بازیاب کرایا ہے۔ پڑھائی میں عدم دلچسپی سے پریشان چاروں بچوں نے مدرسہ سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور امبالہ جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے انہیں امبالہ ریلوے اسٹیشن پر بحفاظت تلاش کیا اور ان کے اہل خانہ کے حوالے کردیا۔
چار بچے مدرسے سے بھاگ گئے: پولیس کے مطابق، 15 دسمبر کو پاتھری تھانہ علاقے کے تحت الوالپور گاؤں میں ایک مدرسے سے چار طلباء کے لاپتہ ہونے سے کہرام مچ گیا۔ ابتدائی طور پر بچوں کے اہل خانہ اور مدرسہ انتظامیہ نے ان کی بہت تلاش کی لیکن وہ انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ جس کے بعد پولیس سے انہیں تلاش کرنے کی درخواست کی گئی۔ خاندان کے ایک رکن نے پولیس میں شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ ان کا نابالغ بیٹا (عمر 15) دیگر نابالغ دوستوں کے ساتھ انہیں بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ شکایت ملنے پر پولس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا۔
بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی: واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایس ایس پی پرمود سنگھ ڈوبل نے نابالغ بچوں کی تلاش کے لیے فوری طور پر پاتھری تھانے سے پولیس ٹیمیں تشکیل دیں۔ بچوں کی تلاش کے لیے پولیس کی متعدد ٹیمیں فوری طور پر تعینات کر دی گئیں۔ کافی پوچھ گچھ اور معلومات کے بعد پتہ چلا کہ چاروں نابالغ الوالپور کے ایک مدرسے میں اکٹھے پڑھ رہے تھے۔ پڑھائی میں عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ کسی کو بتائے بغیر فرار ہو گئے۔
ہریدوار کے مدرسے سے بھاگنے والے بچے امبالہ میں ملے: لاپتہ ہونے والے بچوں میں سے ایک گجرات کا تھا۔ باقی تین بچے ہریدوار کے پاتھری تھانہ علاقے کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں ایتھل ریلوے اسٹیشن پر تینوں بچوں کی لوکیشن ظاہر ہوئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ چاروں ایتھل ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ مینوئل پولیسنگ اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پاتھری تھانے کی ٹیم امبالہ پہنچی۔ چاروں نابالغ بچوں کو امبالہ کینٹ ریلوے اسٹیشن سے بحفاظت اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ چاروں بچوں کو پاتھری تھانے لا کر اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
بچوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا: پاتھری پولیس اسٹیشن کے انچارج منوج نوٹیال نے بتایا کہ چاروں بچوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے۔ لہذا، ان کے لوکیشن کی بنیاد پر ان کا پتہ لگانا ایک اہم چیلنج تھا۔ تاہم پولیس ٹیم نے سی سی ٹی وی کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے اور دستی پوچھ گچھ کرتے ہوئے بچوں کو تلاش کیا۔ چاروں بچوں کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی اس لیے انہوں نے مدرسہ سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چاروں بچوں کو بحفاظت ان کے اہل خانہ کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔