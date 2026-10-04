یوپی: فوجی کی لاش لے جانے والی ایمبولینس حادثے کا شکار، چار افراد ہلاک
یہ حادثہ اتوار کی صبح تقریباً 8:30 بجے سلطان پور میں پوروانچل ایکسپریس وے پر پیش آیا۔
Published : October 4, 2026 at 12:46 PM IST
سلطان پور: اترپردیش کے سلطان پور میں پوروانچل ایکسپریس وے پر اتوار کی صبح ایک ایمبولینس کسی نامعلوم گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایمبولینس میں سوار چار افراد ہلاک ہو گئے۔ دیوریا کا رہنے والا ایک خاندان اپنے عزیز کی لاش جو کہ فوج میں صوبیدار تھے، کو لے کر چنڈی گڑھ سے دیوریا جا رہا تھا۔ اس حادثے میں ایمبولینس ڈرائیور اور خاندان کے تین ارکان کی موت ہو گئی۔
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکام کو امداد اور راحت رسانی کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، ساتھ ہی سوگوار خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ونیت جیسوال نے بتایا کہ حادثہ اتوار کی صبح تقریباً 8:30 بجے سلطان پور میں پوروانچل ایکسپریس وے کے کلومیٹر 79.03 پر پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پہنچی ہلیا پور پولیس نے لاشوں کو گاڑی سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت کر لی گئی ہے، اور یہ تمام لوگ دیوریا کے رہنے والے تھے۔
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انہوں نے بتایا کہ ایمبولینس میں فوج کے متوفی صوبیدار ستیہ وان سنگھ، (ساکن گلیا دودھیلا، تھانہ ردر پور، ضلع دیوریا) کی لاش لے کر اہل خانہ گھر لوٹ رہے تھے۔ حادثے میں متوفی صوبیدار کے بیٹے گورو سنگھ، بھائی راجن سنگھ ولد بھوپتی سنگھ، بھتیجے رام سموج ولد جے سنگھ اور ایمبولینس ڈرائیور جسپال کی بھی موت ہو گئی۔
تمام لوگ متوفی صوبیدار کی لاش لے کر چنڈی گڑھ سے دیوریا گاؤں جا رہے تھے۔ اہلخانہ کو حادثے کی اطلاع دے کر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ فی الحال، پولیس لواحقین کا انتظار کر رہی ہے۔
انچارج انسپکٹر ہلیا پور اتول کمار شریواستو نے بتایا کہ حادثے میں چار افراد کی موت ہوئی ہے۔ تمام لاشوں کو ابھی تھانے میں رکھوایا گیا ہے۔ اہلخانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے، ان کے آنے کے بعد پوسٹ مارٹم کی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف متوفی صوبیدار کی لاش کو بھی محفوظ طریقے سے تھانے میں رکھا گیا ہے۔
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