مدھیہ پردیش: گنیش پنڈال میں سوئے ہوئے لوگوں پر گرا بجلی کا تار، چار افراد ہلاک
مدھیہ پردیش کے منڈلا میں گنیش پنڈال میں کرنٹ پھیلنے سے چار لوگوں کی موت ہوگئی۔ یہ سبھی گنیش وسرجن کر کے واپس لوٹے تھے۔
Published : September 26, 2026 at 11:38 AM IST
منڈلا: (امیت چوراسیا) مدھیہ پردیش کے منڈلا میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ نین پور کے گاؤں ہیرا پور میں گنیش پنڈال (شامیانے) میں سو رہے لوگوں کے اوپر اچانک بجلی کا تار ٹوٹ کر گر گیا۔ کرنٹ کی زد میں آنے سے چار لوگوں کی موقعے پر ہی موت ہو گئی، جب کہ چار افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ سنیچر کی صبح تقریباً پانچ بجے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایس ڈی ایم اور پولیس انتظامیہ موقعے پر پہنچ گئے۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔
وسرجن کے بعد گنیش پنڈال میں سو رہے تھے لوگ
گنیش پنڈال میں تقریباً آٹھ لوگ سو رہے تھے کہ اسی دوران بجلی کے کھمبے میں لگے ٹی سی اور بجلی کے میٹر کے پاس سے تار ٹوٹ کر سیدھے پنڈال پر گر گیا۔ تار کے رابطے میں آتے ہی اسٹیج پر کرنٹ پھیل گیا اور سوئے ہوئے لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ اس حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی۔ دو زخمیوں کا علاج جاری ہے، جب کہ ایک شدید زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں ضلع اسپتال ریفر کیا گیا ہے۔ ایک شخص کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بجلی کا تار ٹوٹ کر گنیش پنڈال تک کیسے پہنچا اور بجلی کے نظام میں لاپرواہی کہاں ہوئی۔ فی الحال پولیس اور انتظامیہ پورے معاملے کی جانچ میں مصروف ہیں۔
کرنٹ لگنے سے چار افراد ہلاک
ایس ڈی او پی منیش راج نے موقعے پر پہنچ کر واقعے کی جانکاری حاصل کیں۔ انہوں نے بتایا کہ ''نوجوان گنیش مورتی کا وسرجن کرنے کے بعد واپس پنڈال میں آ کر سو رہے تھے۔ تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے بجلی کا تار ٹوٹ کر پنڈال کے کھمبے سے چپک گیا۔ جس کی وجہ سے پورے پنڈال میں کرنٹ پھیل گیا۔ اس کی زد میں آنے سے چار نوجوانوں کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ ہم نے صورت حال کو سنبھال لیا ہے۔''