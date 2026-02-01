چار نابالغ لڑکیوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی، پولیس کے پہنچنے سے پہلے لاشیں جلا دیں، کیا تھا راز؟
بہار میں پانچ لڑکیوں نے ایک ساتھ خودکشی کی کوشش کی جن میں سے چار کی موت ہو گئی۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : February 1, 2026 at 7:23 PM IST
اورنگ آباد: بہار کے اورنگ آباد میں چار لڑکیوں نے خودکشی کرلی۔ یہ واقعہ ضلع کے ہاس پورہ تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ جن پانچ لڑکیوں نے اکٹھے خودکشی کی کوشش کی ان میں سے صرف ایک بچ پائی۔ تمام مرنے والی لڑکیاں مہادلت پس منظر سے تعلق رکھتی تھیں۔ اگرچہ اہل خانہ نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور تمام لاشوں کو جلا دیا تاہم ایک لڑکی بچ گئی جس سے کیس کا پتہ چلا۔
چار لڑکیوں نے ایک ساتھ خودکشی کی: یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا تھا، لیکن یہ سنیچر کی دیر رات سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق مہادلت برادری کی پانچ نابالغ لڑکیاں گاؤں کے قریب ایک ندی اور تالاب کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں انہوں نے ایک ساتھ خودکشی کی کوشش کی اور گندم کے کھیت میں چلی گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہوگئی اور اس نے اپنے گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے گھر والے اسے علاج کے لیے باہر لے گئے جہاں اس وقت وہ زیر علاج ہے اور زندہ ہے۔
گندم کے کھیت میں چار لڑکیوں کی موت: دریں اثنا، باقی چار لڑکیاں، جو قریبی گندم کے کھیت میں گئی تھیں، تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئیں۔ واقعہ کے بعد سے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ گاؤں والے کھل کر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر خودکشی کا اعتراف کر رہے ہیں۔
کوئی بھی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں: مقامی لوگوں کے مطابق چار نابالغ لڑکیوں کی موت کے بعد ان کے اہل خانہ نے پولیس کارروائی کے خوف سے ان کی آخری رسومات ایک مقام پر ادا کر دیے۔ جب پولیس افسران سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ پولیس افسران بھی کھل کر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ تاہم بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جمعرات کو جب چوکیدار نے گاؤں کا دورہ کیا تو چار لڑکیوں کی لاشیں گاؤں میں موجود تھیں۔ اس کے باوجود پولیس اسٹیشن تک اطلاع نہ پہنچ سکی جس سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔
"واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایک چوکیدار کو گاؤں بھیجا گیا، لیکن کوئی واضح اطلاع نہیں ملی۔ فی الحال معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایک ٹیم گاؤں بھیج دی گئی ہے۔" - اشوک کمار داس، ایس ڈی پی او، داؤد نگر
وجہ کیا ہے؟: اجتماعی خودکشی کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی۔ اہم سوال یہ ہے کہ پانچ نابالغ لڑکیوں کو ایک ساتھ اپنی جان لینے پر کس چیز نے اکسایا؟ کیا وہ دباؤ میں تھیں؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اہل خانہ اور گاؤں والے اس واقعہ کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
اس سے پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آچکا ہے: اورنگ آباد میں اجتماعی خودکشی کا ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا۔ 9 اپریل 2022 کو رفیع گنج بلاک کے کسامہ تھانہ علاقے کے تحت چرائیلا گاؤں میں چھ دوستوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی، جن میں سے پانچ کی موت ہو گئی۔ اس وقت اس واقعے کی وجہ پانچ لڑکیوں اور ایک ہی لڑکے کے درمیان محبت کا معاملہ تھا۔ جبکہ 26 نومبر 2023 کو 4 لڑکیوں نے خودکشی کی کوشش کی جس میں ایک کی موت ہو گئی۔
یہ بھی پڑھیں: