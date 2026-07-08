ستارہ میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کرنٹ لگنے سے ہلاک، پولیس کر رہی ہے تفتیش
پولیس کے مطابق خاندان کے سربراہ کو پہلے کرنٹ لگ گیا، دوسرے اسے بچانے کی کوشش میں کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے۔
Published : July 8, 2026 at 3:26 PM IST
ستارا (مہاراشٹر): ستارہ ضلع کے پھلٹن تعلقہ میں ایک ہی خاندان کے چار افراد بجلی سے جھلس گئے۔ یہ خوفناک واقعہ بدھ کی صبح تقریباً 6 بجے کے قریب کھام گاؤں میں پیش آیا۔ پلٹن دیہی پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر راج کمار بھجبل نے بتایا کہ خاندان کے سربراہ کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا تھا اور جب دوسروں نے انہیں بچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی کرنٹ لگ گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کے چاروں افراد کی موت ہو گئی۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت ستیش عرف پسوردیا کسان شندے (45)، اس کی بیوی گنگو ستیش شندے (40)، بیٹے سچن ستیش شندے (26) اور بیٹی آرتی ستیش شندے (24) کے طور پر ہوئی ہے، سبھی پھلٹن تعلقہ کے کھام گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے باہر کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ انسپکٹر بھجبل نے کہا کہ پولس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ بجلی کا جھٹکا گھر سے جڑے تار سے یا لائٹ بلب ہٹانے کی کوشش کے دوران لگا۔
ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں موت
معلومات کے مطابق ستیش شندے کو گھر کے باہر بجلی کا تار چھونے سے کرنٹ لگ گیا۔ اس کا علم ہوتے ہی اس کی بیوی اور بچے انہیں بچانے کے لیے بھاگے لیکن انہیں بھی بجلی کے شدید جھٹکے لگے۔ چاروں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شندے خاندان کھام گاؤں میں ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول کے پاس رہتا تھا۔
واقعے کی تفتیش جاری
اس دلخراش واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔ پھلٹن دیہی پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر راجکمار بھجبل فوری طور پر پولیس ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے مکمل تفتیش اور پنچ نامے کے بعد لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے پھلٹن کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بھجوا دیا۔ پولیس انسپکٹر راج کمار بھجبل نے کہا کہ اس بات کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے کہ گھر کے باہر تار تک بجلی کا کرنٹ کیسے پہنچا، خاص طور پر آیا یہ مہاوترن کی طرف سے کوئی تکنیکی خرابی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔