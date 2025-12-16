یمنا ایکسپریس وے پر 7 بسیں اور 3 کاریں آپس میں ٹکرائیں، آگ بھڑک اٹھی، 6 زندہ جل گئے، 25 سے زائد جھلسے
وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے کی امداد کااعلان کیا گیا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 9:12 AM IST
متھرا: اتر پردیش کے متھرا ضلع کے بلدیو تھانہ علاقے میں یمنا ایکسپریس وے پر منگل کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ شدید دھند کے باعث 7 بسیں اور 3 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں جس سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ چھ افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ 25 سے زائد زخمی اور جھلس گئے۔
شدید دھند کے باعث 7 بسیں اور 3 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں جس سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد تمام گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع کے سینئر حکام، فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔
سی ایم یوگی نے واقعہ کا نوٹس لیا: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے متھرا ضلع میں سڑک حادثہ کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو فوری جائے وقوعہ پر پہنچنے اور امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔
وزیر اعلیٰ یوگی نے مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50 ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔
ضلع مجسٹریٹ نے کیا کہا: ضلع مجسٹریٹ چندر پرکاش سنگھ نے بتایا کہ یمنا ایکسپریس وے پر آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جھلسنے سے 4 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے بلدیو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
بچ جانے والے مسافروں کو سرکاری بس کے ذریعے گھر بھیجا جا رہا ہے۔ یمنا ایکسپریس وے پر سڑک حادثہ گھنی دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ کا کیا کہنا ہے: پولیس کے سینئر سپرنٹنڈنٹ شلوک کمار نے بتایا کہ منگل کی صبح ایودھیا سے دہلی جانے والی ایک بس گھنی دھند کی وجہ سے یمنا ایکسپریس وے پر بلدیو تھانہ علاقے میں دوسری بس سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد بسوں میں آگ لگ گئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور حکام نے آگ پر قابو پالیا۔ راحت اور بچاؤ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب تک چار ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ زخمیوں میں سے کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہے۔ جلی ہوئی گاڑیوں کو جائے وقوعہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔
رکاوٹیں لگانے کے بعد ایکسپریس وے پر ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر، گھنی دھند حادثے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ خراب نمائش کی وجہ سے سات بسیں اور تین کاریں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں آگ اور حادثہ پیش آیا۔
زخمیوں کی فہرست جاری: متھرا ضلع انتظامیہ نے زخمیوں کی ابتدائی فہرست جاری کی ہے۔ زخمیوں میں 77 سالہ بی کے شرما، 50 سالہ کشن سنگھ، 30 سالہ شالو، 30 سالہ اجے کمار، 32 سالہ پرینکا، 27 سالہ دیو رائے، 45 سالہ شری کانت کماری، 30 سالہ آشیش سریواستو، 28 سالہ عثمان، 50 سالہ امان یادو، 28 سالہ سکینہ خان، پاون کمار، 25 سالہ مبین خان اور 40 سالہ گھنشیام شامل ہیں۔
20 ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر پہنچیں: عینی شاہدین نے بتایا کہ بسوں میں زور دار آواز کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ بسوں میں سوار مسافروں نے چیخیں ماریں اور جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے باہر چھلانگ لگا دی۔
اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور آگ بجھانے کا کام شروع کردیا۔ اس کے فوراً بعد، تقریباً 20 ایمبولینسیں پہنچیں، جو زخمیوں اور جھلسنے والے افراد کو اسپتال منتقل کر رہی تھیں۔
