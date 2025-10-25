کرناٹک: بیلوں کی ریس کے دوران چار افراد ہلاک، منتظمین اور مالکان کے خلاف مقدمہ درج
پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا بیلوں کو کوئی نشہ آور مادہ پلایا گیا تھا یا انجکشن لگایا گیا تھا۔
Published : October 25, 2025 at 1:50 PM IST
ہاویری: کرناٹک کے ہاویری ضلع میں دیوالی تہوار کے دوران بیلوں کی روایتی دوڑ سے متعلق الگ الگ واقعات میں چار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بیل دوڑ مقامی تہواروں کا ایک حصہ ہے، جہاں سجے ہوئے بیلوں کو مندروں میں لے جایا جاتا ہے۔ سالانہ تقریب اس وقت قابو سے باہر ہو گئی جب کچھ بیل گھبرا کر بھیڑ میں جا گھسے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) یشودا ونتاگوڈی نے تصدیق کی کہ ایونٹ کے منتظمین اور حادثے کی وجہ بننے والے بیلوں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بیل ریس کے دوران جانوروں کو بھاگنے کے لیے اکسایا گیا۔ اس سے دہشت پھیل گئی اور گئی لوگوں کو جان چوٹیں آئیں۔ اس کے نتیجے میں چار افراد کی موت ہو گئی۔ ذمہ دار لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔"
متاثرین میں سے ایک 40 سالہ سریکانت کوناناکیرے کی جمعرات کو ہناگل تعلقہ کے یالاوٹی گاؤں میں ایک تقریب سے گھر لوٹتے وقت ایک بیل کے ذریعہ سینگ مارنے کے بعد موت ہو گئی۔ اسے ہبلی کے کے آئی ایم ایس اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ہنگل پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔
اس سے پہلے بدھ کو تین دیگر- ہاویری قصبے کے چندر شیکھر کوڈی ہلی، دیوی ہوسورو گاؤں کے گھنیسب، اور تلولی کے بھرت دیوالی اور اس کے اگلے دن اسی طرح کے واقعات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
ہلاکتوں کے بعد پولیس حرکت میں
چار اموات کے بعد ہاویری پولیس نے اپنی جانچ تیز کر دی ہے۔ ہاویری ٹاؤن، رورل، ادور اور ہناگل پولیس اسٹیشنوں میں الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ونتاگوڈی نے کہا کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے جانچ جاری ہے کہ آیا منتظمین نے مناسب اجازت حاصل کی تھی، کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے اور کیا بیلوں کو کچھ کھلایا گیا یا اکسایا گیا تھا۔
مزید پڑھیں: بیل کی دوڑ: دلچسپ ہے لیکن خطروں سے بھرپور، یہ خطروں کے کھلاڑی
پولیس نے اس بات کا تعین کرنے کے لیے ویٹرنری معائنے کی بھی درخواست کی ہے کہ آیا تقریب سے پہلے بیلوں کو نشہ یا انجکشن دیا گیا تھا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ونتاگوڈی نے کہا، "ہم جانوروں کی صحت کی جانچ کے لیے متعلقہ حکام سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بیلوں کا معائنہ کریں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا انہیں مزید جارح بنانے کے لیے کچھ دیا تو نہیں گیا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں ایسے مقابلوں میں حکومتی ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا، "کوئی بھی فرد یا ادارہ مجاز حکام کی پیشگی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ایسی تقریبات کا انعقاد نہیں کر سکتا۔ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ شرائط کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔"
یہ بھی پڑھیں: النگنالور میں منعقدہ جلی کٹو مقابلے میں ابی سدر نے پہلی پوزیشن حاصلی کی