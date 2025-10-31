باپ اور چچا کی بندوق کی نوک پر پٹائی، سولہ سالہ بیٹی کو گھسیٹ کر لے گئے... آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا
گیا میں ایک نابالغ کو بندوق کی نوک پر اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے چار کو گرفتار کرلیا۔
Published : October 31, 2025 at 5:18 PM IST
گیا، بہار: بہار کے گیا ضلع کے گروا تھانہ علاقے میں ایک ہولناک واقعہ نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 16 سالہ نابالغ لڑکی کو چار نوجوانوں نے بندوق کی نوک پر اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایک میجک وین کے ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے اس گھناؤنے سازش کو اس وقت انجام دیا جب متاثرہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ پولیس نے صرف تین گھنٹے کے اندر چاروں ملزمین کو گرفتار کرلیا۔
یہ واقعہ جھارکھنڈ سے واپسی کے دوران پیش آیا
اطلاعات کے مطابق، نابالغ لڑکی اپنے والد اور چچا کے ساتھ جھارکھنڈ کے کالیشوری مندر میں پوجا کرنے گئی تھی۔ کرائے کی ایک میجک وین میں سفر مکمل کرنے کے بعد وہ گرووا تھانہ علاقہ کے ایک سنسان علاقے سے گزر رہے تھے۔ ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی اور اپنے دو ساتھیوں کو بلایا۔ باپ اور چچا کو بندوق کی نوک پر گاڑی سے زبردستی باہر نکالا اور حملہ کیا گیا۔
بندوق کی نوک پر اغوا، پھر اجتماعی عصمت دری
ملزمین نے نوجوان لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا، دوسروں کو بھگا دیا اور اس نوجوان لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ واقعہ کے بعد تمام ملزمین فرار ہو گئے۔ متاثرہ کے والد اور چچا گاؤں پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور گاؤں والوں کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس سے علاقے میں کہرام مچ گیا اور اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔
خاندان کی شکایت پر فوری کارروائی
گروا پولس اسٹیشن میں اطلاع ملنے پر شیرگھاٹی کے اے ایس پی شیلیندر کمار نے فوری کارروائی کی۔ پولیس ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور مفرور ملزمین کی تلاش تیز کردی۔ چاروں ملزمین کو صرف تین گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اے ایس پی نے بتایا کہ یہ کارروائی متاثرہ کے خاندان کی طرف سے فراہم کردہ فوری معلومات کی وجہ سے ممکن ہوئی۔
ملزم سے کونسل برآمد
پولیس نے گرفتار ملزم سے ایک دیسی ساختہ پستول اور کارتوس برآمد کر لیا۔ یہ جرائم کے دوران استعمال ہونے والے ہتھیار تھے۔ گروا پولیس اسٹیشن کے افسر منیش کمار نے تصدیق کی کہ تمام ملزمین مقامی باشندے ہیں اور ان کے خلاف پوکسو ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
نابالغ کا علاج جاری ہے
متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے فوری طور پر گیا کے ایک اسپتال بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کی حالت مستحکم بتائی ہے تاہم صدمہ شدید ہے۔ لواحقین نے ملزم ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس مزید تفتیش میں مصروف ہے۔
ملحقہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی
اے ایس پی شیلیندر کمار نے کہا، "لڑکی کے ساتھ زیادتی انتہائی قابل مذمت ہے۔ پولیس نے چاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک دیسی ساختہ پستول اور کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔" اس واقعے نے خواتین کی حفاظت پر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
"ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک دیسی ساختہ پستول اور کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ مزید کارروائی جاری ہے۔":- شیلیندر کمار، اے ایس پی، شیرگھاٹی