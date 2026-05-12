دہلی میں شمال مشرقی لڑکیوں پر حملہ معاملے میں چار ملزمین گرفتار، جانیں خواتین نے کیا کہا
جنوب مشرقی ضلع کے ڈی سی پی نے بتایا کہ سبھی ملزمین کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے
Published : May 12, 2026 at 11:38 AM IST
نئی دہلی: دارلحکومت دہلی میں پولیس نے شمال مشرق کی دو نوجوان خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں ایک ایک کر کے چار ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے چھیڑ چھاڑ اور جسمانی حملے کے بعد دونوں خواتین کو نسلی طعنوں کا نشانہ بنایا۔ اس واقعہ میں ملوث دو خواتین میں سے ایک کا تعلق آسام سے ہے۔ اتوار کو وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے نہرو پلیس گئی تھی جو منی پور کا رہنے والی ہے۔جب اس نے اعتراض کیا تو ملزم نے گالی گلوچ اور چھیڑ چھاڑ کا سہارا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے خواتین پر جسمانی تشدد بھی کیا۔
شمال مشرق کی نوجوان خواتین پر حملے کا معاملہ
اس پورے واقعہ کے بارے میں، ڈاکٹر ہیمنت تیواری، ڈی سی پی (ساؤتھ-ایسٹ) نے بتایا کہ کالکاجی پولیس اسٹیشن کو نہرو پلیس میں مارپیٹ اور چھیڑ چھاڑ کے ایک واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ یہ واقعہ 10 مئی کی صبح تقریباً 7:00 بجے پیش آیا۔ کالکاجی پولیس اسٹیشن کو پی سی آر کال کے ذریعے ایک رپورٹ موصول ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک خاتون پریشانی میں ہے۔ مقامی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی، جہاں انہیں دو متاثرین ملے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ متاثرین کو تضحیک آمیز الفاظ اور زبانی بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا، جو بعد ازاں ماحول متاثرین اور ملزمان کے درمیان جسمانی جھگڑے میں بدل گیا۔ دونوں متاثرین کو طبی معائنہ کے لیے ایمس اسپتال لے جایا گیا۔ ملزم کے خلاف کالکاجی پولیس اسٹیشن میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔
چار ملزمان گرفتار
بتایا گیا کہ آس پاس کے علاقوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مکمل جانچ کی گئی اور واقعے کے وقت موجود کئی عینی شاہدین اور راہگیروں کی شناخت کی گئی۔ متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے، اور آٹھ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا، جس کے نتیجے میں چار اہم ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ ان مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے، پولیس کی متعدد ٹیمیں اس وقت ان سے منسلک مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں۔ پولیس نے اب اس واقعے میں ملوث چاروں افراد کو کامیابی سے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی شناخت محمد فہد، محمد سبیز، محمد عارف، اور امان (عرف محمد فہیم عرف کالا) کے طور پر ہوئی ہے، یہ سبھی دہلی کے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا
اس دوران متاثرہ نے بتایا کہ گزشتہ اتوار کی شام وہ اور ایک دوست نہرو پلیس میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک قریب بیٹھے نوجوانوں کے ایک گروپ نے نازیبا تبصرے شروع کر دیے اور پھر انہیں ہراساں کیا۔ جب انہوں نے اپنے فون پر واقعہ ریکارڈ کرنا شروع کیا تو مردوں نے گالیاں دیں اور ان کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ اس کے باوجود ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ ہر کوئی بس کھڑا دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ہمیں پولیس سے کچھ مدد ملی۔ ورنہ ہم بالکل بے بس ہو جاتے۔ جن لوگوں نے ہم سے چھیڑ چھاڑ کی وہ سب آٹو رکشہ اور کیب ڈرائیور تھے۔ ہمارا تعلق شمال مشرق سے ہے۔ ہمیں زبان کی رکاوٹ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہمیں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
