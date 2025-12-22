ہریش راوت کی مسلم خوشنودی والے اے آئی ویڈیو پر نئی دھمکی، کہا۔۔بی جے پی کو مستقل طور پر بے روزگار کر دیں گے
ہریش راوت نے اے آئی ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کرنے پر عدالت جانے اور اتراکھنڈ میں نیاے یاترا نکالنے کی دھمکی بھی دی ہے۔
Published : December 22, 2025 at 2:22 PM IST
دہرادون: کانگریس پارٹی دھرالی اور جنگلی جانوروں کے حملوں سمیت سنگین مسائل پر اتراکھنڈ میں اپنا حمایت مضبوط کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ گنیش گوڈیال کی ریاستی صدر کے طور پر تقرری کے ساتھ ہی پارٹی ریاست کے انتخابی منظر نامے میں ابھرے گی۔ لیکن بی جے پی کانگریس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اے آئی کا سہارا لے رہی ہے۔ بی جے پی کے ذریعہ ہریش راوت کے اے آئی ویڈیو نے پوری ریاست میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ہریش راوت اپنے اے آئی ویڈیو سے ناراض ہیں،انھوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ بی جے پی کو مستقل طور پر بے روزگار کر دیں گے۔
اتراکھنڈ میں بن رہے ہیں اے آئی ویڈیوز:
اگرچہ اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات 2027 میں ہونے والے ہیں، لیکن اس کے لیے سیاسی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جہاں بیان بازی کا تبادلہ ہو رہا ہے، وہیں جدید ترین انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، اے آئی کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب تک مرکزی سطح پر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے کے سرکردہ لیڈروں کے اے آئی ویڈیو بنا کر مذاق اڑا رہے تھے۔ اب، اتراکھنڈ میں بھی اے آئی ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔
सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े! वोटबैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी, पर अब और नहीं! भाजपा सरकार में एक-एक अवैध घुसपैठिए का हिसाब होगा और… pic.twitter.com/ue9wcIBhXh— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) December 18, 2025
ہریش راوت کے اے آئی ویڈیو پر تنازعہ:
عوامی مسائل پر کانگریس کی تیزی سے پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے، اتراکھنڈ بی جے پی نے ایک اے آئی ویڈیو جاری کیا جس میں سابق وزیر اعلی ہریش راوت پر مسلمانوں کی خوشنودی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس ویڈیو نے کانگریس پارٹی کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے اس ویڈیو پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے بی جے پی سے ویڈیو کو فوری طور پر حذف کرنے کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے دھمکی دی ہے کہ، اگر بی جے پی نے ایسا نہیں کیا تو بی جے پی کے خلاف مجرمانہ ایف آئی آر درج کرنے اور بی جے پی کے ریاستی ہیڈکوارٹر پر 7 دن کا دھرنا دیں گے۔
सारे भाजपा के लोग झूठे-लब्बार हैं।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 21, 2025
झूठ की राजनीति, अब बर्दाश्त नहीं।
मैं उन्हें दिखाऊंगा कि बेरोजगारी किसकी होती है।
कांग्रेस तो टेंपरेरी बेरोजगार है और हम भाजपा को उत्तराखंड से स्थाई रूप से बेरोजगार बनाएंगे।
सब भाजपा के लोग झूठे हैं, लब्बार हैं। पहले ये झूठ गढ़ते हैं, फिर झूठ… pic.twitter.com/ugmEOQM2oy
ہریش راوت کی بی جے پی کو اے آئی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی دھمکی:
تاہم، ہریش راوت کی طرف سے مقدمہ درج کرنے اور ان کے دفتر پر دھرنا دینے کی دھمکیوں کا بی جے پی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ہریش راوت کی اے آئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے بی جے پی نے کانگریس کو اصل ایشوز سے ہٹا کر اے آئی کے تنازع میں الجھا دیا ہے۔ ہریش راوت اپنے سیاسی کیریئر کے سب سے زیادہ جارحانہ موڈ میں ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پر سخت الفاظ میں حملہ کیا، یہاں تک کہ انہیں راون کی اولاد بھی کہا ہے۔
ایک بار پھر، ہریش راوت نے کہا، "تمام بی جے پی ممبران جھوٹے اور بے وقوف ہیں۔ جھوٹ کی سیاست اب قابل برداشت نہیں۔ راوت نے مزید کہا کہ، میں انہیں دکھاؤں گا کہ کون بے روزگاری کا مستحق ہے۔ کانگریس عارضی طور پر بے روزگار ہے، اور ہم اتراکھنڈ میں بی جے پی کو مستقل طور پر بے روزگار کر دیں گے۔ بی جے پی کے سبھی ممبران جھوٹے اور بے وقوف ہیں۔ پہلے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، پھر انہیں دہراتے ہیں۔
سابق وزیر اعلی نے کپا لپ، "میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انہیں تین چار دن کا وقت دے رہے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی ان کے پیج سے پوسٹ ڈیلیٹ نہ کی گئی تو ہم پہلے پولیس، پھر الیکشن کمیشن اور پھر ان کے دفتر جائیں گے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بی جے پی ممبران معافی نہیں مانگتے اور اپنے فیس بک پیج سے پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں تو میں عدالت جاؤں گا اور ریاست بھر میں انصاف یاترا کا انعقاد کروں گا۔"
सत्यमेव जयते 🇮🇳— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 21, 2025
सत्यमेव जयते, मगर जब राजा ही असत्य का सहारा लेता हो, तो सत्य की जीत कहां से होगी? 2017 में भी राजा ने असत्य का सहारा लिया। 2022 में भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राजा ने असत्य का सहारा लिया।
भाजपा का झूठ, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों का ध्यान उनकी… pic.twitter.com/VJCcOGdDeN
ہریش راوت کے بی جے پی کے بنائے ہوئے اے آئی ویڈیو میں کیا ہے؟
18 دسمبر کو، اتراکھنڈ بی جے پی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل، ایکس پر ہریش راوت کی اے آئی سے تیار کردہ ویڈیو پوسٹ کی، جس میں لکھا ہے:
اقتدار کی ہوس میں اندھی ہو کر کانگریس نے ہمیشہ صرف اپنی پوزیشن ہی دیکھی ہے، چاہے اس کا مطلب دیو بھومی کے تقدس کو خطرے میں ڈالنا ہی کیوں نہ ہو! ووٹ بینک کی طاقت کے لالچ میں، کانگریس نے پہاڑیوں کی آبادی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، لیکن مزید نہیں! بی جے پی حکومت کے تحت ہر غیر قانونی دراندازی کرنے والے کو جوابدہ بنایا جائے گا اور دروازہ دکھایا جائے گا۔ دیو بھومی کی ثقافت اور آبادی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا:اتراکھنڈ بی جے پی
टाइगर अभी ज़िंदा है......!!— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 21, 2025
मैं हूँ—इसका अर्थ है कि टाइगर ज़िंदा है।
वे जानते हैं कि हरीश रावत में आज भी इतनी शक्ति है कि वह भाजपा की लुटिया डुबो सकता है।
और यदि हवा में थोड़ा-सा भी परिवर्तन आया, तो आप देखिएगा हम 2027 में उत्तराखंड में भाजपा को बुरी तरह पराजित करेंगे।… pic.twitter.com/R2qyCimtxQ
اے آئی ویڈیو میں سابق وزیراعلیٰ ہریش راوت پر مسلمانوں کی خوشنودی کا الزام لگایا گیا ہے:
اس میں سابق وزیراعلیٰ ہریش راوت کی اے آئی ویڈیو اور آواز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اے آئی ویڈیو میں ہریش راوت کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے، "مسلم شرنم گچھامی،" "مزار شرنم گچھامی،" "لو جہاد شرنم گچھامی۔" اس کے بعد ویڈیو میں کچھ مسلمان مردوں کو مذہبی ڈھانچہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ "حقیقت کے لیے جاگو" پڑھنے والا کیپشن آگے ظاہر ہوتا ہے۔ سی ایم دھامی پھر اے آئی ویڈیو میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بلڈوزر دوڑتا ہے۔ پس منظر میں بلڈوزر-بلڈوزر کا ماحول دکھائی دیتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: