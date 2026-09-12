ہریش راوت کا کانگریس کے تمام عہدوں سے استعفیٰ، سابق او ایس ڈی کے گھر سے نقدی اور جیولری برآمد ہونے کے بعد لیا فیصلہ
ای ڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی اے کے گھر پر چھاپہ مارکر 32 لاکھ روپے نقدی، لگژری گھڑیاں اور سونا برآمد کیا تھا۔
Published : September 12, 2026 at 12:22 PM IST
دہرادون: ای ڈی (انفورسمینٹ ڈائریکٹوریٹ) نے یو کے ایس ایس ایس سی وی پی ڈی او امتحان 2016 میں ہوئی بے ضابطگیوں کے معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت کے او ایس ڈی اور پی اے رہے چندن سنگھ جینا کے گھر پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں نقدی، سونے کے سکے، چین اور مہنگی گھڑیاں برآمد کی تھیں۔ دیر رات اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا۔ سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے اتراکھنڈ ریاستی کانگریس کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر اور ریاستی کانگریس کے مستقل مدعو ممبر، دونوں عہدوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔
اس چوک کے لیے معافی مانگتا ہوں: ہریش راوت
सामने टीवी पर खबर आ रही है कि देहरादून में हरीश रावत के पीए के पास भारी मात्रा में कैश और ज्वैलरी आदि पकड़ी गई या पकड़ाई गई, इस तथ्य का खुलासा तो आने वाले समय में होगा और यह सत्य है कि श्री जीना मेरे ओएसडी रहे हैं और मैं जितने भी पदों पर रहा, चाहे पार्टी में रहा या सरकार में रहा,… pic.twitter.com/Z6rZYcVev0— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 11, 2026
سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر رہنما ہریش راوت نے کہا کہ "تعیناتیوں اور امتحانات میں دھاندلی ہماری آنے والی نسل کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر مجھ سے جانے انجانے میں بھی کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے ہماری ریاست کے نوجوانوں کے مستقبل پر برا اثر پڑا ہو، تو اس کے لیے میں خود کو سزا کا حقدار سمجھتا ہوں"۔ ہریش راوت نے کہا کہ "میں ریاست کے عوام سے اس چوک کے لیے معافی مانگتا ہوں"۔ سابق وزیر اعلیٰ نے آگے کہا کہ "میں عوامی طور پر ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی تعیناتیوں کے معاملے میں میری مداخلت یا شمولیت کا کوئی بھی ثبوت ہو، تو وہ ان ثبوتوں کو سی بی آئی، ای ڈی یا ریاستی پولیس کو ضرور فراہم کرے"۔
'اگر میں نے غلط کیا ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے'
ہریش راوت نے کہا کہ ہر وہ شخص جسے کوئی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کا موقع ملتا ہے، اسے ہمیشہ اس قسم کے گھناؤنے کام اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ اگر مجھ سے ایسی کوئی چوک ہوئی ہے تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ میں خود کو سزا کا حقدار سمجھتا ہوں۔ قانون کو مجھے سزا دینی چاہیے۔
ہریش راوت نے ای ڈی کے چھاپوں کو انتخابات سے جوڑا
حالانکہ ہریش راوت ای ڈی کی اس کارروائی کو آنے والے اسمبلی انتخابات 2027 سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اپنی حاضر جوابی اور شعلہ بیانی کے لیے مشہور ہریش راوت نے کہا کہ "جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں انتخابات کب ہیں؟ تو میں مذاق میں ان سے کہتا ہوں کہ جب سی بی آئی میرے گھر آئے گی، تو سمجھ جانا کہ انتخابات آ گئے ہیں۔" ہریش راوت نے راہل گاندھی کے پروگرام 'چھاترو کی گونج' کا بھی ذکر کیا۔
ED conducted searches on 10.09.2026 under PMLA at multiple locations iro UKSSSC VPDO Exam, 2016 irregularities. Cash, luxury watches & bank balances worth ₹1.28 Cr seized/frozen from premises of Chandan Singh Jeena, Ex-OSD & PA to former Uttarakhand CM, Harish Rawat. pic.twitter.com/8OLcxX3QEV— ED (@dir_ed) September 11, 2026
'متحد کانگریس کو کمزور نہیں ہونے دے سکتا'
ایسے وقت میں ہریش راوت نے کہا کہ "جب کانگریس پارٹی متحد ہو کر لڑ رہی ہے، تو ایسے میں کسی بھی عمل سے اگر پارٹی کی جدوجہد میں کوئی کمزوری آتی ہے، تو میں ایسا بالکل نہیں چاہوں گا۔ اس لیے میں نے ابھی اپنے اِیشٹ دیوتا (معبود) کو یاد کر کے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ میں کسی سرکاری عہدے پر تو ہوں نہیں کہ اس سے استعفیٰ دوں۔ ہاں، میں اتراکھنڈ پردیش کانگریس کمیٹی کی ایگزیکٹو باڈی کا ممبر ہوں اور قومی سطح پر کانگریس ورکنگ کمیٹی کا مستقل مدعو ممبر ہوں، اور میں بہت عاجزی کے ساتھ ان دونوں عہدوں سے ہٹنا چاہوں گا، کیونکہ میری وجہ سے پارٹی کی جدوجہد میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے"۔
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