سابق آئی جی نے خود کو گولی مار لی، لکھا بارہ صفحات پر مشتمل خودکشی نوٹ، آٹھ کروڑ کے سائبر فراڈ کا تھا الزام

سابق آئی جی نے خود کو گولی مار لی، لکھا بارہ صفحات پر مشتمل خودکشی نوٹ، آٹھ کروڑ کے سائبر فراڈ کا تھا الزام
پنجاب پولیس کے ایک سینئر افسر نے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
Published : December 23, 2025 at 12:19 PM IST
پٹیالہ، پنجاب: پنجاب کے سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی) امر سنگھ چاہل نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار لی۔ انہیں شدید چوٹیں آئیں اور انہیں فوری طور پر پٹیالہ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ آئی جی امر سنگھ چاہل ریٹائرمنٹ کے بعد پٹیالہ میں رہ رہے تھے۔ یہ واقعہ پیر کو پیش آیا۔
جائے وقوعہ پر پہنچی پولیس ٹیم نے اطلاع دی کہ سابق آئی پی ایس افسر نے خود کو گولی مارنے سے پہلے 12 صفحات پر مشتمل خودکشی نوٹ لکھا۔ اسے اپنی آخری اپیل قرار دیتے ہوئے، آئی جی نے ان کے ساتھ ہونے والے 8 کروڑ روپے کے آن لائن فراڈ کے بارے میں لکھا۔ چاہل نے مزید لکھا کہ ان کے خاندان کو سکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔
کیس کی جلد از جلد تفتیش کرنی چاہیے
انہوں نے پنجاب پولیس کے ڈی جی پی گورو یادو سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کی ایس آئی ٹی یا سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیں۔ اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے پٹیالہ کے اے سی سٹی پلویندر سنگھ چیمہ نے کہا کہ ہمیں سابق آئی جی کے دوستوں سے اطلاع ملی کہ ہمیں امر سنگھ چاہل کی جلد از جلد تفتیش کرنی چاہیے تاکہ انہیں خودکشی کرنے سے روکا جا سکے۔
جائے وقوعہ سے کئی خودکش نوٹ برآمد
پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر ان کے گھر گئی اور امر سنگھ چاہل کو زخمی لیکن ہوش میں پایا۔ اس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں سی ٹی اسکین اور کئی دیگر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جائے وقوعہ سے کئی خودکش نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور پولیس معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی صورتحال کے بارے میں مکمل تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر تشویش کا اظہار
پولیس فی الحال معاملے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ پنجاب کے سابق آئی جی امر سنگھ چاہل نے آج خود کو گولی مار لی اور اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تاہم ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔
سینے میں گولی لگنے کی وجہ سے درد، حالت نازک: ڈاکٹر
انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کی سرجری اور علاج جاری ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اہل خانہ ہی کوئی معلومات شیئر کریں گے۔ ایک ساتھی افسر، سابق آئی پی ایس افسر گروندر ڈھلون نے کہا، "ہم بیچ کے ساتھی ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں خاندان اور ڈاکٹروں دونوں سے رابطے میں ہوں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مزید کوئی اپ ڈیٹ فراہم کرنے میں تقریباً ڈھائی گھنٹے لگیں گے۔ انہیں اپنے سینے میں گولی لگنے کی وجہ سے کافی درد ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر اس وقت ان کی حالت نازک بتا رہے ہیں۔"
