اعظم خان کے خاندان سے ملے سوامی پرساد موریہ؛ یوپی میں نئے سیاسی تانے بانے کی ہلچل تیز
سوامی پرساد موریہ نے حال ہی میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی۔ اب وہ اعظم خان کے خاندان سے ملاقات کی۔
Published : October 5, 2026 at 12:24 PM IST
رامپور، اترپردیش: 'اپنی جنتا پارٹی' کے قومی صدر اور سابق وزیر سوامی پرساد موریہ سماجوادی پارٹی (SP) کے سینئر رہنما اعظم خان کی رہائش گاہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزئین فاطمہ اور ان کے بیٹے ادیب اعظم خان سے ملاقات کی۔ خاندان سے ہونے والی اس ملاقات کے بعد سوامی پرساد موریہ نے یوگی حکومت پر شدید تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی (BJP) کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री आज़म ख़ां जी के जनपद रामपुर स्थित आवास पहुँचकर पूर्व सांसद एवं आज़म ख़ां साहब की बेगम साहिबा तंज़ीम फ़ातिमा जी से मुलाकात की तथा श्री आज़म ख़ां जी एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म जी का कुशल-क्षेम पूछा। https://t.co/HXCUPv2kyE— Swami Prasad Maurya (@SwamiPMaurya) October 4, 2026
اعظم خان کے خاندان کے ساتھ ان کی کافی دیر تک بات چیت ہوئی، لیکن اس ملاقات میں کن کن امور پر تبادلۂ خیال ہوا، اس کی تفصیلات باضابطہ طور پر سامنے نہیں آئی ہیں۔ تاہم، سیاسی نقطۂ نظر سے اس ملاقات کو انتہائی اہم مانا جا رہا ہے۔
انتقامی جذبے کے تحت کام کر رہی یوگی حکومت
اعظم خان ان دنوں جیل میں ہیں، ایسے میں سوامی پرساد موریہ کا ان کے گھر پہنچ کر اہل خانہ سے ملاقات کرنا سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ حال ہی میں موریہ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد سوامی پرساد موریہ نے کہا کہ یوگی حکومت انتقامی جذبے کے تحت کام کر رہی ہے اور سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان کے ساتھ دشمنی نکال رہی ہے، جس کی جمہوریت (لوک تانترک نظام) میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
بی جے پی کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتی انتقامی کارروائی
سیاست میں انتقامی کارروائی کرنا بی جے پی کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے انتخابات میں عوام بی جے پی کو کرارا جواب دیں گے اور 2027 میں بی جے پی کا سپڑا صاف ہو جائے گا۔
کسی بڑے سیاسی اتحاد یا نئے تانے بانے کی طرف اشارہ
سوامی پرساد موریہ کے اس بیان کو یوپی کی سیاست میں 2027 کے انتخابات کی تیاریوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ موریہ کی اعظم خان کے خاندان سے یہ ملاقات آنے والے دنوں میں کسی بڑے سیاسی اتحاد یا نئے تانے بانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فی الحال اس کی تصویر پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن اس ملاقات اور بی جے پی کے خلاف دیے گئے سخت بیان نے سیاسی راہداریوں میں ہلچل ضرور مچا دی ہے۔