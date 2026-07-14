جھارکھنڈ کے سابق وزیر منان ملک کا انتقال، سیاسی سفر پر ایک نظر
جھارکھنڈ کے سابق وزیر منان ملک کا آج 83 سال کی عمر میں رانچی کے پلس اسپتال میں انتقال ہو گیا۔
Published : July 14, 2026 at 2:07 PM IST
دھنباد: جھارکھنڈ کے سابق ریاستی وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر منان ملک کا منگل کی صبح رانچی کے پلس اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ انہوں نے 83 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ ان کے انتقال کی خبر نے دھنباد اور پورے جھارکھنڈ میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کانگریس لیڈروں، مزدور تنظیموں اور ان کے حامیوں نے ان کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔
منان ملک کا سیاسی سفر
منان ملک کا سیاسی سفر تنظیم سے شروع ہو کر اسمبلی اور عہدہ وزارت تک پہنچا۔ سال 2009 میں انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر دھنباد اسمبلی سیٹ سے جیت درج کی۔ اس کے بعد انہیں ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت میں وزیر بننے کا موقع ملا۔ وزیر رہتے ہوئے انہوں نے عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق متعدد کام انجام دیے۔
اس سے پہلے وہ طویل وقت تک دھنباد ضلع کانگریس کے صدر کی حیثیت سے تنظیم کو مضبوط کرنے کا کام کیا۔ سیاست میں سرگرم ہونے سے پہلے وہ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ عبدالغفور کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے تھے۔
کوئلہ مزدوروں کی سیاست میں اہم کردار
منان ملک کی پہچان صرف سیاستدان ہونے تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی سیاست میں بھی اہم مقام حاصل کیا۔ انہوں نے راشٹریہ کولیری مزدور سنگھ (RCMS) اور نیشنل کولیری مزدور یونین کے ایگزیکٹو صدر کے طور پر گرانقدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کوئلے کی صنعت میں مزدوروں کے حقوق، سماجی تحفظ، بہتر اجرت اور کام کرنے کے بہتر حالات کے لیے مسلسل آواز بلند کی۔ انہیں بی سی سی ایل اور آس پاس کے کوئلے کے میدانوں میں کارکنوں میں ایک مضبوط اور بااثر آواز سمجھا جاتا تھا۔
مزدور تحریک کو ناقابل تلافی نقصان: ضلع صدر
ضلع صدر سنتوش سنگھ، مزدور لیڈر برجیندر پرساد سنگھ، آئی این ٹی یو سی جنرل سکریٹری اے کے جھا، اور کئی سیاسی، سماجی اور مزدور تنظیموں کے نمائندوں نے سابق وزیر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ضلع صدر سنتوش سنگھ نے کہا کہ منان ملک نے اپنی پوری زندگی تنظیم، مزدوروں کی فلاح و بہبود اور عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا جانا جھارکھنڈ کی سیاست اور مزدور تحریک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔
منان ملک، جنہوں نے خود کو پارٹی سے لے کر حکومت تک اور مزدور تحریک میں بھی ممتاز کیا، ان کے حامیوں کی طرف سے ایک سادہ، ثابت قدم اور عوامی مفاد سے جڑے رہنے والے رہنما کے طور پر یاد کر رہے ہیں۔ ان کے انتقال سے جھارکھنڈ کی سیاست کا ایک اہم باب بند ہو گیا ہے۔
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