بی جے پی کے سابق رکن پارلیمان برج موہن رام نے اڈیشہ کے گورنر کے طور پر حلف لے لیا
چیف جسٹس ہریش ٹنڈن نے عہدے کا حلف دلایا؛ وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی اور دیگر معززین تقریب میں شریک ہوئے۔
Published : October 18, 2026 at 2:58 PM IST
بھونیشور : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما برج موہن رام نے اتوار کے روز یہاں 'لوک بھون' میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران اڈیشہ کے نئے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اڑیسہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہریش ٹنڈن نے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی، اسمبلی اسپیکر سورما پادھی، ریاستی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور دیگر معزز شخصیات کی موجودگی میں انہیں عہدے کا حلف دلایا۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 12 اکتوبر کو برج موہن رام کو اڈیشہ کا نیا گورنر مقرر کیا تھا۔ جھارکھنڈ کے پلامو پارلیمانی حلقے سے تین بار لوک سبھا رکن رہنے والے برج موہن رام نے ہری بابو کمبھمپتی کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، جنہوں نے 3 جنوری 2025 کو یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ برج موہن رام 1996 سے 2004 تک مسلسل تین بار رکن پارلیمنٹ رہے۔
اس سے قبل وہ 1991 سے 1995 تک بہار قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے اور بی جے پی میں مختلف تنظیمی عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے جھارکھنڈ میں بی جے پی کے شیڈولڈ کاسٹ (ایس سی) مورچہ کے ریاستی انچارج کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ یکم جنوری 1958 کو جھارکھنڈ کے ضلع پلامو کے علاقے چاندوا میں پیدا ہونے والے برج موہن رام نے 1981 میں رانچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔
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انہوں نے بی ایس کالج، لوہردگا سے بھی تعلیم حاصل کی۔ سیاست کے ساتھ ساتھ وہ شعبہ زراعت سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ اڈیشہ کے گورنر کی حیثیت سے ان کی تقرری نے ان کی عوامی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔