آندھرا کے سابق وزیر اور وائی ایس آر سی پی لیڈر جوگی رمیش جعلی شراب کیس میں گرفتار
رمیش نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کرکے جعلی شراب کیس کی سی بی آئی کے ذریعہ جانچ کی مانگ کی تھی۔
Published : November 2, 2025 at 3:43 PM IST
وجئے واڑہ: آندھرا پردیش کے سابق وزیر اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی لیڈر جوگی رمیش کو اتوار کے روز جعلی شراب کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ اس معاملے کی جانچ کر رہی خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے جوگی رمیش کو این ٹی آر ضلع کے ابراہیم پٹنم میں واقع ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ان کے ساتھی آرپلی رامو کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔
رمیش کو وجئے واڑہ میں محکمہ ایکسائز کے دفتر لے جایا گیا، جہاں ایس آئی ٹی کے افسران ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کے مرکزی ملزم اڈیپلی جناردھنا راؤ نے دعویٰ کیا تھا کہ رمیش کی ہدایت پر جعلی شراب تیار کی گئی تھی۔ اس سے پہلے وائرل ہونے والے ایک ویڈیو میں، راؤ نے الزام لگایا کہ، اگرچہ اس نے تلگودیشم کی قیادت والی این ڈی اے کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد جعلی شراب کی پیداوار بند کر دی تھی، لیکن رمیش نے اسے اس سال اپریل میں فون کرکے جعلی شراب کی تیاری جاری رکھنے کو کہا۔
مرکزی ملزم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رمیش نے اسے افریقہ میں ایک ڈسٹلری کھولنے کے لیے 3 کروڑ روپے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ جناردھن راؤ نے یہ بھی کہا کہ 2023 میں جب رمیش وزیر تھے، انہوں نے ابراہیم پٹنم میں جعلی شراب کی پیداوار شروع کی تھی۔ انھوں نے بتایا کہ افریقہ جانے سے پہلے انھوں نے 23 ستمبر کو رمیش سے ابراہیم پٹنم میں ان کے گھر پر ملاقات کی تھی۔
گرفتاری سے ایک روز قبل رمیش نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں سنسنی خیز جعلی شراب کیس کی تحقیقات سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) سے کرانے کی درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مخلوط حکومت جان بوجھ کر سیاسی وجوہات کی بناء پر انہیں اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے اور ریاستی پولیس کی جانب سے جاری تحقیقات کو جانبدارانہ اور سیاسی طور پر متاثر قرار دیا۔
وائی ایس آر سی پی لیڈر نے دلیل دی کہ سی بی آئی جیسی مرکزی ایجنسی ہی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ کر سکتی ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ وہ ملاکالچیروو اور بھوانی پورم پولیس اسٹیشنوں میں درج دو ایف آئی آر کی جانچ سی بی آئی کو منتقل کرنے کے احکامات جاری کرے۔ تلگودیشم اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی دونوں ہی ایک دوسرے پر جعلی شراب کا الزام لگا رہے ہیں۔ وائی ایس آر سی پی قائدین نے الزام لگایا ہے کہ ٹی ڈی پی قائدین ایک بہت بڑا ریکیٹ چلا رہے ہیں۔