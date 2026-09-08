عآپ کی سابق ترجمان ہدا زری والا سہارنپور میں گرفتار، مسجد انہدام کو لے کر سی ایم یوگی کے بارے میں کیا تھا تبصرہ
ہدا زری والا نے ایک ویڈیو میں قابل اعتراض بیان دیا۔ پولیس نے انھیں اپنی تحویل میں لے لیا۔
Published : September 8, 2026 at 7:37 PM IST
سہارنپور: پولیس نے سہارنپور کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر مسجد کے انہدام سے متعلق تبصروں کے لیے عام آدمی پارٹی (عآپ) کی سابق ترجمان، یوٹیوبر، اور سماجی کارکن ہدا زری والا کو گرفتار کیا ہے۔ پیر کی شام زری والا مسجد کے انہدام کے خلاف احتجاج کرنے سہارنپور سرکٹ ہاؤس پہنچیں تھیں۔ ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ جب اس نے سرکٹ ہاؤس میں داخل ہونے پر اصرار کیا تو پولیس نے اسے روک دیا اور بعد میں اسے باقاعدہ گرفتار کرنے سے پہلے اپنی تحویل میں لے لیا۔
غور طلب ہے کہ ہدا زری والا کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس میں انہوں نے کلکٹریٹ کمپلیکس میں مسجد کے انہدام کو لے کر انتظامیہ اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ پر تبصرہ کیا تھا۔ ویڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ "مسلمانوں کی ایک مسجد کو گرا دیا گیا ہے، یہ ایک مجرمانہ حرکت ہے۔ مسجد کو گرانے کا حق کس نے دیا؟ پوری مسلم کمیونٹی ایسے لوگوں کے خلاف کھڑی ہے۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔" زری والا نے ویڈیو میں وزیر اعلی یوگی کے بارے میں بھی تضحیک آمیز تبصرہ کیا تھا۔
ویڈیو جاری ہونے کے بعد ایڈوکیٹ دشینت سنگھ نے پیر کی صبح سہارنپور کے صدر بازار پولیس اسٹیشن میں ہدا زری والا کے خلاف شکایت درج کرائی۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ زری والا نے مسجد کو منہدم کئے جانے کی انتظامی کارروائی کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کیا اور وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی اشتعال انگیز بات کی۔
دشینت سنگھ نے کہا کہ زری والا کے بیان کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے عوام میں غم و غصہ پایا جارہا ہے۔ انہوں نے زری والا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ہدا زری والا کو گرفتار کرلیا۔
ہدا زری والا اس سے قبل عام آدمی پارٹی کی ترجمان کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ لندن میں ایک میڈیا آرگنائزیشن کے لیے بطور اینکر کام کر چکی ہیں۔ فی الحال، وہ اپنی شناخت ایک سماجی کارکن اور یو ٹیوبر کے طور پر کرتی ہے۔
یہ معاملہ سہارنپور کلکٹریٹ کمپلیکس میں ایک مسجد کے انہدام سے متعلق ہے، جو تقریباً ایک صدی قدیم بتائی جاتی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مسجد تقریباً 3300 مربع فٹ کے رقبے پر بنائی گئی تھی۔ دو منزلہ ڈھانچہ پانچ کمروں پر مشتمل تھا جس میں دو بڑے ہال بھی تھے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک بڑا ہال اور دو کمرے تھے جبکہ پہلی منزل پر ایک ہال اور ایک بڑا کمرہ تھا۔
معلوم ہوا کہ ان کمروں میں سے ایک پوسٹ آفس کام کر رہا تھا۔ 10 فروری 2025 کو، بجرنگ دل کے سابق علاقائی کوآرڈینیٹر وکاس تیاگی نے ضلع مجسٹریٹ کے پاس ایک شکایت درج کرائی، اور الزام لگایا کہ مسجد غیر قانونی ہے۔ شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ مسجد کمپلیکس اور پوسٹ آفس کے اندر کمروں کا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد، ضلع مجسٹریٹ نے مجسٹریٹ انکوائری کا حکم دیا، جس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسجد غیر قانونی تھی۔
اس کے بعد انتظامیہ نے 24 مارچ 2025 کو سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ 16 جولائی 2026 کو عدالت نے مسجد کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ 6.41 کروڑ روپے کے ہرجانے کی وصولی کا حکم دیا۔ مسجد انتظامی کمیٹی کو جگہ خالی کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا تھا۔
20 جولائی کو، مسجد انتظامی کمیٹی نے مجسٹریٹ کے حکم کو چیلنج کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع کیا۔ 24 جولائی کو ضلعی عدالت نے مجسٹریٹ کے حکم پر روک لگاتے ہوئے سماعت کو آگے بڑھایا۔ بعد ازاں، دو ستمبر کو، ڈسٹرکٹ جج ستیندر کمار کی عدالت نے مسجد انتظامی کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست کو خارج کر دیا اور سٹی مجسٹریٹ کے انہدام کے حکم کو برقرار رکھا۔
اس کے بعد انتظامیہ نے کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر واقع مسجد کو منہدم کردیا۔ جب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اس معاملے نے سہارنپور میں سیاسی اور سماجی ردعمل کو جنم دیا ہے۔ ہدا زری والا کی گرفتاری اسی تنازعہ کے درمیان عمل میں آئی ہے۔
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