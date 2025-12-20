جھارکھنڈ کے وزیر صحت عرفان انصاری کا بہار کے حجاب کے واقعے پر شدید ردعمل، خاتون ڈاکٹر کو اہم پیشکش
بہار میں حجاب کے واقعہ پر جھارکھنڈ کے وزیر صحت نے سخت ردعمل جاری کیا ہے۔ انہوں نے خاتون ڈاکٹر کو اہم پیشکش بھی کی۔
Published : December 20, 2025 at 11:51 AM IST
رانچی، جھارکھنڈ: بہار میں ڈاکٹر کے تقرری خط کی تقسیم کے پروگرام کے دوران وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے حجاب اتارنے کا معاملہ گرمایا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں جھارکھنڈ کے وزیر صحت ڈاکٹر عرفان انصاری نے ایک اہم اعلان کیا ہے۔
جھارکھنڈ کے وزیر صحت عرفان انصاری نے بہار کی ایک خاتون ڈاکٹر، ڈاکٹر نصرت کو 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اور جھارکھنڈ کے محکمۂ صحت میں مطلوبہ پوسٹنگ کی پیشکش کی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر عرفان انصاری نے جمعہ کو اس کا اعلان کیا۔
خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا: ڈاکٹر عرفان
جھارکھنڈ کے وزیر صحت ڈاکٹر عرفان انصاری نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی ایک خاتون کے ساتھ سرعام بدسلوکی نے پوری قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر، بیٹی اور عورت کی توہین، بے حیائی اور حجاب کھینچنے کا شرمناک عمل صرف ایک فرد پر حملہ نہیں ہے بلکہ انسانی وقار، احترام اور آئین پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کسی ایک برادری کا نہیں بلکہ ہر ماں بیٹی کی شناخت اور عزت کا سوال ہے۔ ایسا واقعہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔
جھارکھنڈ حکومت کے وزیر صحت ڈاکٹر عرفان انصاری نے کہا کہ اس کی روشنی میں ہیمنت حکومت نے ایک تاریخی، جرأت مندانہ اور انسانیت پر مبنی فیصلہ لیا ہے اور بہار کی ایک خاتون ڈاکٹر نصرت پروین کو جھارکھنڈ ہیلتھ سروس میں شامل ہونے کے لیے کھلی، محفوظ اور باعزت پیشکش کی ہے۔
جھارکھنڈ حکومت کا بڑا فیصلہ
ڈاکٹر عرفان انصاری نے ڈاکٹر نصرت پروین کی خدمات حاصل کرنے کے فیصلے کو جھارکھنڈ حکومت کا ایک بڑا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر نصرت پروین کو مطلوبہ پوسٹنگ، 300,000₹ (تین لاکھ روپے) ماہانہ تنخواہ، ایک سرکاری نوکری، ایک سرکاری فلیٹ، مکمل سکیورٹی اور ایک باعزت، خوف سے پاک اور محفوظ کام کا ماحول فراہم کیا جائے گا۔
وزیر صحت ڈاکٹر عرفان انصاری نے کہا کہ میں پہلے ڈاکٹر ہوں پھر وزیر ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھارکھنڈ میں ڈاکٹر، بیٹی یا عورت کے وقار سے سمجھوتہ کرنا ناممکن ہے۔ بہار میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس ناشائستہ واقعہ نے ہم تمام طبی پیشہ وروں کو شدید دکھ پہنچایا ہے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ لڑکی اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی۔
جھارکھنڈ میں ڈاکٹروں کی قدر کی جاتی ہے: وزیر صحت
انہوں نے مزید کہا کہ جھارکھنڈ میں ڈاکٹروں کی قدر کی جاتی ہے اور یہاں انسانیت سب سے اہم ہے۔ جہاں ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتارنے کا شرمناک واقعہ بہار میں پیش آیا وہیں جھارکھنڈ نے عزت، تحفظ اور آئینی اقدار کے حقیقی معنی کو ثابت کر دیا ہے۔
عرفان انصاری نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ بہار میں بی جے پی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حکومت خواتین کی عزت اور بیٹیوں کی حفاظت کے مفہوم سے بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جھارکھنڈ حکومت نے ایک ٹھوس فیصلہ لے کر قوم کے لیے ایک مضبوط مثال قائم کی ہے۔
جھارکھنڈ میں احترام، تحفظ اور آئین کی حکمرانی: عرفان
وزیر صحت نے کہا کہ جھارکھنڈ حکومت کا یہ فیصلہ محض احترام، سلامتی اور آئینی اقدار کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک تقرری نہیں ہے بلکہ خواتین کی عزت نفس، انسانی وقار اور آئینی اقدار کی فتح ہے۔ جھارکھنڈ حکومت کا یہ فیصلہ تاریخ میں ایک حساس، جرأت مندانہ اور انسان دوست قدم کے طور پر لکھا جائے گا۔ جہاں ایک طرف ذلت تھی وہیں جھارکھنڈ نے بڑے دل دکھا کر انسانیت کا پرچم بلند کیا ہے۔