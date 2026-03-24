ایرانی حملے میں سیتا پور کے نوجوان کی ریاض میں موت، 25 مارچ کو لکھنؤ پہنچے گی لاش
بی جے پی ایم ایل اے آشا موریہ نے بتایا کہ لاش کو لکھنؤ لانے کے لیے فلائٹ ٹکٹ بک کر لیے گئے ہیں۔
Published : March 24, 2026 at 7:41 AM IST
سیتا پور: امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے دوران ایران نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں میزائل حملہ کیا۔ اس حملے میں سیتا پور کا رہنے والا روی گوپال مارا گیا۔ اب ایم ایل اے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی پہل پر متوفی کی لاش 25 مارچ کو فلائٹ سے بھارت پہنچے گی۔
بی جے پی ایم ایل اے آشا موریہ اور ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر راجہ گنپتی آر لاش بھارت واپس لانے کے لیے اعلیٰ قیادت اور سعودی سفارتخانے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔
ایم ایل اے آشا موریہ نے بتایا کہ خاندان کو بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ میت کو لکھنؤ لانے کے لیے فلائٹ ٹکٹ بک کر لیے گئے ہیں۔ ٹکٹ کا اسکرین شاٹ متوفی کے بھائی منموہن کو بھی بھیجا گیا ہے۔ ریاض سے لکھنؤ کی کنفرم فلائٹ ٹکٹ بک ہو گئی ہے۔
جانکاری کے مطابق روی گوپال کی میت 25 مارچ 2026 کو تقریباً 1:40 بجے ریاض سے روانہ کی جائے گی۔ یہ 25 مارچ کی صبح تقریباً 7:45 بجے لکھنؤ کے چودھری چرن سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے گی۔
اس کے بعد لاش کو ایمبولینس کے ذریعے میت کے آبائی گاؤں بگھین، محمود آباد، سیتا پور میں لے جایا جائے گا، جہاں آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ واقعے کے بعد سے خاندان میں ماتم چھایا ہوا ہے۔ پورے علاقے میں سوگ کی فضا ہے۔
انتظامیہ بھی صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے وعدہ کیا ہے۔ نعش کے محمود آباد پہنچنے کے بعد ہی مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے کسی قسم کی مدد پر کارروائی کی جائے گی۔
مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان: 'ایران میں پاور پلانٹ پر حملے کا منصوبہ ملتوی'
ایران جنگ کا اثر: پاکستان نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے درمیان ایندھن کی قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا