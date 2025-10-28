پانچ سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل، بھوسے سے ملی لاش ، جسم پر زخموں کے نشانات
جہاں سے بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے وہاں سے بسکٹ، ٹافیاں اور گٹکے کے ریپر ملے ہیں۔
چندولی(اتر پردیش): علی نگر تھانہ علاقہ میں پانچ سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ معصوم بچی کی لاش بھوسے سے ملی۔ اہل خانہ کو عصمت دری کا شبہ ہے۔ پولیس نے عصمت دری اور پوکسو کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ لڑکی پیر کی شام گھر کے باہر کھیلتے ہوئے غائب ہوگئی۔
لڑکی کے والد نے بتایا کہ پیر کو گھر کے تمام بچے باہر کھیل رہے تھے۔ لڑکی بھی رات 8 بجے تک کھیل رہی تھی، جب وہ غائب ہوگئی۔ جب وہ کافی دیر تک نظر نہ آئی تو انہوں نے اس کے گھر کی تلاشی لی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ ایک گھر کے قریب گئے اور لڑکی کے کپڑے بھوسے کے باہر ملے۔ مشکوک ہونے پر انہوں نے بھوسے کی تلاشی لی اور لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ والد نے بتایا کہ بچی کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں۔
لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ اس کی بیٹی نے شام کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر سے غائب ہو جائے گی۔ ماں نے کئی بار بچی کو پکارا لیکن اس کی آواز نہیں سنی گئی۔ جہاں سے بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے وہاں سے بسکٹ، ٹافیاں اور گٹکے کے ریپر ملے ہیں۔ ماں کا الزام ہے کہ کسی نے میری بیٹی کو لالچ دے کر یہ حرکت انجام دی ہے۔ماں کا الزام ہے کہ ان درندوں نے اس کی عصمت دری کر کے قتل کر دیا۔
ایس پی آدتیہ لنگھے نے بتایا کہ لڑکی کی لاش ملنے کی اطلاع دوپہر ایک بجے ملی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ تین افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔