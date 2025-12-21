رہائشی علاقے میں پانچ شیروں کو گھومتے دیکھا گیا، مکینوں میں خوف و ہراس
رہائشی علاقوں میں شیروں کی موجودگی نے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔
December 21, 2025
چامراج نگر: کرناٹک کے ضلع چامراج نگر میں شیروں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے مکینوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ اس دوران ضلع میں بیک وقت پانچ شیروں کو گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں شیروں کو سڑکوں پر گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ چامراج نگر ضلع کے نانجیدیوانا پورہ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ رہائشی علاقوں میں شیروں کی موجودگی سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
نانجیدیوانا پورہ میں ایک جھیل ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں پانچ شیر اس سے گزرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ قریبی گاؤں والے یہ جان کر حیران رہ گئے کہ جھیل کے قریب شیر دیکھے گئے ہیں۔
اس سے پہلے، محکمہ جنگلات کے عملے نے شیروں کو پکڑنے کے لیے ننجی دیوانا پورہ اور ضلع بانڈی پور ٹائیگر ریزرو (بی آر ٹی) کے قریب دیہاتوں میں وسیع پیمانے پر تلاشی مہم چلائی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب جب کہ شیر دوبارہ نمودار ہوئے ہیں، کسان پریشان ہیں۔ اطلاع کے بعد محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور تحقیقات کی۔
جمعرات کو، ایک شیر نے دن کے اجالے میں دو گایوں پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا مدوگور گاؤں میں، جو گنڈلوپیٹ، چامراج نگر ضلع کے بانڈی پور ٹائیگر ریزرو کے گنڈلوپیٹ بفر زون میں آتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے کیمرے میں شیر کو قید کر لیا گیا۔ جمعہ کو ایک شیر نے چامراج نگر ضلع کے گنڈلوپیٹ تعلقہ کے بھیمانابیڈو گاؤں میں بھی دو گایوں پر حملہ کیا۔
