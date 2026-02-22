اڈیشہ میں طالبہ کے ساتھ دو سال تک ریپ، الزام میں اسکول عملے کے پانچ کو کیا گیا گرفتار
متاثرہ خاندان نے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اور پولیس میں شکایت درج کرائی۔ متاثرہ لڑکی کو دو سال تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔
Published : February 22, 2026 at 2:15 PM IST
کیندرپارہ، اڈیشہ: ریاست اڈیشہ کے کیندرپارہ میں ایک پرائیویٹ اسکول کے پانچ عملے کو گزشتہ دو سالوں میں ایک طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب متاثرہ کی ماں نے حال ہی میں کیندرپارا ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی (CWC) میں شکایت درج کروائی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی چار رکنی ٹیم نے متاثرہ کا انٹرویو کیا اور تفتیش کی۔ اس کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے بھی راجکانیکا پولیس اسٹیشن میں ہفتہ کو شکایت درج کرائی۔
شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے بی این ایس اور پوکسو ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا اور اسکول کے عملے کے پانچ ارکان کو گرفتار کیا۔ ضلع چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بیجے کیتن ساہو کے مطابق یہ واقعہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پیش آیا۔
انہوں نے کہا، "چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو 18 فروری کو شکایت موصول ہوئی، اور اگلے ہی دن اس کی تحقیقات شروع کی گئی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی ایک ٹیم نے متاثرہ کا بیان ریکارڈ کیا اور تحقیقات کے لیے اسکول کا دورہ کیا۔" ساہو نے بتایا کہ متاثرہ کے اہل خانہ نے 1098 پر کال کر کے شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد کمیٹی کی چار رکنی ٹیم نے سکول کا دورہ کیا۔
کیندرپاڈا کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سدھارتھ کٹاریہ نے کہا، "شکایت ملنے کے بعد، راجکانیکا پولس اسٹیشن کے آئی آئی سی متاثرہ کے گھر گئے تھے۔ راجکنیکا پولس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا، اور پانچ لوگوں پر POCSO ایکٹ کی دفعہ 4 اور 6 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔" ایس پی نے کہا کہ کیس کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور ایک خاتون ڈی ایس پی پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ کٹاریہ نے کہا کہ میں ذاتی طور پر کیس کی نگرانی کروں گا۔
اس دوران ضلع کانگریس نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے۔ ضلع کانگریس صدر دباسمیتا شرما کی قیادت میں ایک ٹیم نے اس دن متاثرہ اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، "یہ ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے۔ میں نے متاثرہ کے خاندان سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ میں انصاف کے لیے ان کی لڑائی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں مطالبہ کرتی ہوں کہ ملزمان کے خلاف جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ اگر ہم اس واقعے کو ہلکے سے لیں گے تو دوسروں کو بھی اسی طرح کے جرائم کرنے کا حوصلہ ملے گا۔"