تلنگانہ: مینوفیکچرنگ یونٹ میں شیڈ پر کرین گرنے سے پانچ تارکین وطن مزدور ہلاک، 12 کی حالت نازک
حکام نے بتایا کہ مہلوک مزدوروں کا تعلق جھارکھنڈ، اتر پردیش اور بہار سے تھا۔
Published : April 28, 2026 at 12:50 PM IST
حیدرآباد: پولیس کے مطابق، پیر کی شام حیدرآباد کے مضافات میں رنگا ریڈی ضلع میں شنکر پلی منڈل کے قریب سیمنٹ کی اینٹوں کے مینوفیکچرنگ یونٹ میں ایک شیڈ پر بھاری ڈیوٹی کرین گرنے سے کم از کم پانچ تارکین وطن مزدور ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہوگئے۔
مہلوکین کی شناخت مکیش اور ناگیندر ماتھر (جھارکھنڈ)، علی حسین اور ساجن (بہار) اور سونو (اتر پردیش) کے طور پر کی گئی ہے۔
چیوڑلا کے ڈی سی پی یوگیش گوتم اور آر ڈی او پارتھاسیما ریڈی کے مطابق یہ واقعہ شنکر پلی منڈل کے مہلنگا پورم گاؤں میں پیش آیا۔
دوپہر کے وقت تیز ہواؤں اور بارش کی وجہ سے علاقے میں واقع این سی سی کمپنی کے تقریباً 17 کارکنوں نے ایک شیڈ کے اندر پناہ لی ہوئی تھی۔
کمپنی فلائی اوور، ریلوے پلیٹ فارم اور ٹرینوں میں استعمال ہونے والی لوہے کی چادریں تیار کرتی ہے۔ یہ چادریں بھیجنے کے لیے کرینوں کے ذریعے گاڑیوں پر لوڈ کی جا رہی تھیں۔
اس دوران تیز ہواؤں کے باعث قریب ہی واقع دو کرینیں آپس میں ٹکرا گئیں اور ایک شیڈ پر گر گئی جس سے مزدور اندر پھنس گئے۔
اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور انہیں شنکراپلی اور چیوڑلا کے اسپتالوں میں منتقل کیا۔ تین مزدور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے جبکہ دو زخمی علاج کے دوران دم توڑ گئے۔ بارہ افراد اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
ڈی سی پی یوگیش گوتم نے بتایا کہ حادثے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔
مقامی ایم ایل اے کالے یادیّا نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ کے وزیر محنت وویک وینکٹ سوامی نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کے نمائندوں سے بات کی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت کی ہے کہ ہر متوفی کے خاندان کے ایک فرد کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے۔ وزیر نے کہا، "کمپنی نے پہلے ہی اشارہ دیا ہے کہ وہ مہلوکین کے خاندانوں کے لیے مستقل آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "کمپنی زخمیوں کے مکمل صحت یاب ہونے تک تمام طبی اخراجات برداشت کرے گی۔"
یہ بھی پڑھیں: