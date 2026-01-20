سہارنپور میں قتل عام، امین اس کی بیوی، ماں اور دو بیٹوں کو گولی مار دی گئی، کمرے سے تین پستول برآمد
شبہات بتاتے ہیں کہ خودکشی ممکن ہے۔ پولیس دونوں زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔
Published : January 20, 2026 at 11:34 AM IST
سہارنپور: اتر پردیش کے سہارنپور ضلع کے سرساوا علاقے میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک یا دو نہیں بلکہ پانچ افراد کا قتل کیا گیا ہے۔ ریونیو آفیسر ، اس کی بیوی، دو بیٹوں اور ماں کی لاشیں منگل کی صبح ناکور تحصیل کے قصبے کی کوشک بہار کالونی میں ایک گھر سے ملی ہیں۔ لاشوں کے پاس سے تین پستول پڑے ہوئے ملے۔ تمام لاشوں پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ واقعہ سے علاقے میں کہرام مچ گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ پولیس قتل اور خودکشی دونوں زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔
موجودہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تمام اموات گولی لگنے سے ہوئیں۔ پولیس اہل خانہ، رشتہ داروں اور قریبی رہائشیوں سے معلومات اکٹھی کر رہی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا خاندان کے افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا یا یہ خودکشی تھی۔ کئی تھانوں کی پولیس کے ساتھ فرانزک ٹیم بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔
ایس پی رورل ساگر جین نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت اشوک (40)، اس کی بیوی انجتا (37)، ماں ودیاوتی (70) اور دو بیٹے کارتک (16) اور دیو (13) کے طور پر کی گئی ہے۔ اشوک اپنے والد کی وفات کے بعد تحصیل ناکور میں ریونیو آفیسر (امین) کے طور پر نوکری کر رہے تھے۔ سون دیو شہر کے ایک سرکاری اسکول میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، جب کہ کارتک ناکور کے ایک انٹرمیڈیٹ کالج میں 10ویں جماعت میں تھا۔
جب پولیس پہنچی تو انہوں نے اشوک اور اس کی بیوی کی لاشیں فرش پر پڑی پائی، جب کہ اس کی ماں اور دو بچوں کی لاشیں بستر پر پڑی تھیں۔ تفتیش کے دوران پولیس کو تین پستول ملے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں فائرنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس کی تفتیش سے پتہ چلا کہ اشوک کے سینے پر گولی لگی تھی، جبکہ دونوں بچوں کو ماتھے پر گولی لگی تھی۔ پولیس افسران اور فرانزک ٹیم مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ لاشوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور پنچنامہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کے بیک وقت قتل سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔
