آندھرا پردیش میں صرف چند گھنٹوں کے اندر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت
آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت سے سنسنی پھیل گئی۔پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔
Published : April 23, 2026 at 3:23 PM IST
تروپتی (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کا ضلع تروپتی میں صرف چند گھنٹوں کے اندر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت ہوگئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وینکٹا کرشناپلم پنچایت کے رہنے والے موہن نے مبینہ طور پر اپنی ماں چندرکلا (65) اور اس کی بیوی ہریتا (33) کا گلا گھونٹ کر قتل کردیا۔
ہریتھا کا بھائی، جو اپنے ہی خاندان کے افراد کے ساتھ رہ رہا تھا، گھر پہنچا۔ اندر داخل ہونے پر اس نے دیکھا کہ موہن کی ماں اور بیوی مر چکی ہیں، جبکہ موہن کا موبائل فون بند تھا۔
موہن کا فون بند ہونے پر ہریتھا کے بھائی کو شک ہوا۔ مزید برآں موہن نے مبینہ طور پر اس صبح تقریباً 11:00 بجے بچوں کے اسکول گیا تھا، عملے کو بتایا تھا کہ خاندان کے ایک رکن کا انتقال ہوگیا ہے، اور اپنے بچوں 14 سالہ کوشک اور 12 سالہ ہرینی کو اپنے ساتھ لے گیا۔
دریں اثنا، پولیس نے ارد گرد کے علاقوں میں تلاشی مہم شروع کی، تکنیکی نگرانی کے ذریعے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ شام تک موہن پٹور منڈل میں ویپاگنٹا کے قریب ریلوے ٹریک کے قریب گیا تھا۔
اس کے بعد موہن نے مبینہ طور پر اپنا سر پٹری پر رکھ دیا۔ عینی شاہدین کے بیانات اور ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچوں کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے والد سے رکنے کی التجا کی اور اسے بچانے کے لیے اسے دور کھینچنے کی کوشش کی۔
اسی لمحے تیز رفتاری سے چلنے والی ایگمور-کاچی گوڑہ ایکسپریس نے تینوں افراد کو ٹکر مار کر کچل دیا، جس کے نتیجے میں ان کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ لوکو پائلٹ نے ریلوے حکام کو اطلاع دی، جنہوں نے بعد ازاں ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ دریں اثنا، تفتیش کار اس واقعے سے حیران رہ گئے، کیونکہ مبینہ طور پر موہن کو کسی مالی پریشانی یا خاندانی تنازعات کا سامنا نہیں تھا۔ رپورٹس کے مطابق، اس نے قرض کی ادائیگی میں اپنی بہن کی مدد کے لیے فنڈز کا بندوبست کرنے کا بھی انتظام کر لیا تھا۔
فی الحال نارائناونم پولیس نے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ ریلوے پولیس پٹریوں پر ہونے والی اموات کی تحقیقات کر رہی ہے۔