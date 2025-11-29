آندھرا پردیش کے کرنول میں خوفناک سڑک حادثہ، کرناٹک کے پانچ افراد ہلاک، دو زخمی
آندھرا پردیش کے کرنول میں دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور دو شدید زخمی ہو گئے۔
Published : November 29, 2025 at 11:02 AM IST
ایمیگنور: آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پانچ افراد ہلاک اور دو لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس واقعے کی جانچ میں مصروف ہے۔
اطلاعات کے مطابق ایمیگنور کے کوٹیکل میں دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور دو شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اڈونی اسپتال لے جایا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت کرناٹک کے کولار ضلع میں چنا ہوساپلی کے رہنے والوں کے طور پر کی گئی ہے۔ مرنے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک سوئفٹ ڈزائر کار ایمیگنور سے آنے والی فارچیونر کار سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں سوئفٹ ڈزائر کار میں سوار پانچ افراد کی موت ہو گئی۔
مرنے والوں کی شناخت وینکٹیش (76)، میناکشی (32)، ستیش (34)، بنیت (5) اور روتھوک (4) کے طور پر کی گئی ہے۔ ڈرائیور چیتن اور گنگامالو کا اڈونی ایریا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ تمام مرنے والوں کی شناخت کرناٹک کے کولار ضلع کے چنا ہوساپلی کے رہنے والوں کے طور پر کی گئی ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل جولائی میں آندھرا پردیش میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں نو افراد ہلاک ہوگئے تھے۔ آموں سے لدا ایک ٹرک انامایا ضلع کے پلم پیٹا منڈل میں بے قابو ہو کر الٹ گیا، جس سے 30 سے 40 ٹن آموں کے نیچے کچھ لوگ کچل گئے۔ حادثہ ہوتے ہی وہاں کہرام مچ گیا۔ آس پاس کے لوگ فوری طور پر مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اس دوران کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا۔ آموں کے نیچے دب کر آٹھ افراد موقعے پر ہی جاں بحق ہو گئے جب کہ ایک ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ حادثے کے بعد ٹرک کے نیچے پھنسی لاشوں کو جے سی بی کی مدد سے باہر نکالا گیا۔