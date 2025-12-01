کرناٹک: اڈپی میں گاڑی الٹنے سے پانچ مزدور ہلاک، سات زخمی
پولیس کے مطابق گاڑی سجاوٹ کا سامان لے کر کاؤپ سے اڈپی جا رہی تھی اور اس میں 12 مزدور سوار تھے۔
Published : December 1, 2025 at 11:21 AM IST
اُڈپی: کرناٹک کے اڈپی ضلع میں اتوار کو قومی شاہراہ-66 پر مزدوروں اور سجاوٹ کا سامان لے جا رہی ایک گاڑی الٹ گئی، جس سے پانچ مزدوروں کی موت ہو گئی جب کہ سات دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ حادثہ دوپہر 3:30 بجے کاؤپ پولیس اسٹیشن کے حلقے میں واقع اولیارگولی گاؤں کے قریب پیش آیا۔
پولیس کے مطابق گاڑی ڈرائیور رنجیت چلا رہا تھا، جو ایک تقریب کے لیے کاؤپ سے اڈپی کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ حادثے کے وقت گاڑی میں 12 مزدور سفر سوار تھے جن میں سے تین کیبن میں اور نو پیچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، اسی دوران ڈرائیور مبینہ طور پر کنٹرول کھو بیٹھا جس کی وجہ سے وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ یہ حادثہ سروس روڈ پر پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے آسام اور تریپورہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے بیشتر کے سر پر شدید چوٹیں آئیں جس کے باعث ان کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ڈرائیور رنجیت سمیت زخمیوں کو اڈپی کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ان میں سے کئی لوگ آئی سی یو میں ہیں۔
پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کی جانچ شروع کر دی ہے کہ آیا یہ حادثہ تیز ڈرائیونگ، تھکاوٹ یا میکینیکل خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکام نے بتایا کہ گاڑی کی حالت، سینٹر ٹائر کے نشانات اور عینی شاہدین کے بیانات جاری تفتیش کا حصہ ہیں۔
ان کارکنوں کو ایک مقامی ڈیکوریشن ایجنسی نے ایک نجی تقریب میں سجاوٹ کا کام کرنے کے لیے رکھا تھا اور وہ گاڑی میں سامان لے جا رہے تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایسے حادثات کو روکنے کے لیے کارکنوں کی نقل و حرکت کے لیے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی قوانین کا سختی سے نفاذ ضروری ہے۔
