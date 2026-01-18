جھارکھنڈ: شادی کی بس کھائی میں الٹ گئی، 5 افراد ہلاک، 25 سے زائد زخمی
ایس ڈی ایم وپن کمار نے مہواڈنر، گڑو اور نیترہاٹ ہیلتھ ٹیموں کو ریسکیو آپریشن کےلیے فوری طورپر جائے حادثہ پر پہنچنے کی ہدایت دی۔
Published : January 18, 2026 at 8:30 PM IST
لاتیہار: جھارکھنڈ کے ضلع لاتیہار میں اتوار کے روز ایک افسوسناک سڑک حادثے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ مہواڈنر تھانہ علاقے کے تحت اوسا (اورسا) وادی میں اس وقت پیش آیا جب چھتیس گڑھ سے شادی میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔
پولیس کے مطابق بس شادی کی تقریب کے لیے کرائے پر لی گئی تھی اور ضلع بلرام پور (چھتیس گڑھ) سے مہواڈانر جا رہی تھی۔ اوسا وادی کے خطرناک موڑ پر ڈرائیور بس پر قابو نہ رکھ سکا، جس کے نتیجے میں بس سڑک سے پھسل کر الٹ گئی۔ حادثے میں پانچ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 25 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں نے پولیس اور انتظامیہ کو مطلع کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو قریبی اسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ مہواڈانر کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) ویپن کمار دوبے نے مہواڈانر، گارو اور نیترہٹ کے طبی عملے کو ایمبولینسوں کے ساتھ فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کیا۔
تمام زخمیوں کو مہواڈانر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کمار گورو نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات کی جانچ کی جا رہی ہے اور ابتدائی طور پر ڈرائیور کی لاپروائی کو وجہ مانا جا رہا ہے۔