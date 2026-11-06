مظفر نگر فسادات: مسجد میں توڑ پھوڑ اور آتشزنی کے مقدمہ میں ثبوت کی عدم دستیابی پر پانچ افراد بری
ملزمان پر الزام تھاکہ ’انہوں نے فسادات کے دوران مسجد میں توڑ پھوڑ کی، اسے نذرِ آتش کیا اور ایک لاکھ روپے نقدی لوٹ لیے‘۔
Published : November 6, 2026 at 2:41 PM IST
مظفر نگر: ایک وکیل نے جمعہ کے روز بتایا کہ ایک مقامی عدالت نے عدمِ ثبوت کی بنا پر 2013 کے مظفر نگر فسادات کے دوران ایک مسجد اور ایک رہائشی مکان میں توڑ پھوڑ اور آتشزنی سے متعلق 13 سال پرانے مقدمے میں پانچ افراد کو بری کر دیا ہے۔ سرکاری وکیل نریندر شرما کے مطابق، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وجے کمار نے جمعرات کو انوج، اروند، نیتو، انکت اور رام کمار کو بری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔
شرما نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) نے بھورا کلاں تھانے کی حدود میں واقع موضع متھ بھر میں 8 ستمبر 2013 کو پیش آنے والے واقعے کی تفتیش کے بعد ان پانچوں ملزمان کے خلاف فردِ جرم داخل کی تھی۔ ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے فسادات کے دوران مسجد میں توڑ پھوڑ کی، اسے نذرِ آتش کیا اور اس عبادت گاہ میں جمع شدہ تقریباً ایک لاکھ روپے نقدی لوٹ لیے۔
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متاثرہ شخص شہاب الدین کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق، ۵۰ سے زائد افراد نے مبینہ طور پر مسجد میں توڑ پھوڑ کر کے اسے آگ لگا دی تھی، وہاں موجود رقم لوٹی اور ان کے مکان میں بھی لوٹ مار کر کے اسے نذرِ آتش کر دیا تھا۔ بعد ازاں ایس آئی ٹی نے اس واقعے کی تفتیش کر کے پانچ افراد کے خلاف چارج شیٹ عدالت میں پیش کی تھی۔