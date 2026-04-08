لکھنؤ میں 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی، چار ملزمین گرفتار
ڈی سی پی (سنٹرل) وکرانت ویر نے بتایا کہ پولیس اور فارنسک ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کر لیا ہے، قانونی کارروائی جاری ہے۔
Published : April 8, 2026 at 11:08 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے ضلع لکھنو کے آشیانہ تھانہ حلقے میں 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے اجتماعی زیادتی کے الزام میں پانچ ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔ پاسکو ایکٹ سمیت قانون کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، نابالغ متاثرہ کی حالت تشویشناک ہے اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
ڈی سی پی (سنٹرل) وکرانت ویر نے بتایا کہ آشیانہ پولیس کو ایک خفیہ اطلاع ملی تھی۔ پولیس کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور مرکزی ملزم کو حراست میں لے لیا۔ اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہل خانہ کی جانب سے موصول ہونے والی تحریری شکایت کی بنیاد پر سنگین دفعہ بشمول پاسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور فی الحال اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔
ڈی سی پی نے بتایا کہ پولیس فارنسک ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا ہے۔ یہ ایک زیر تعمیر مکان ہے، اور اس جگہ سے اہم سائنسی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ متاثرہ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے اور فی الحال اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔
پولیس کے مطابق 13 سالہ نابالغ گھر میں کام کرکے اپنی روزی روٹی کماتی ہے۔ منگل کی شام جب وہ اپنا کام ختم کرکے گھر واپس آرہی تھی کہ گھات لگائے بیٹھے پانچ نوجوانوں نے اسے راستے سے اغوا کرلیا۔
ملزمان متاثرہ کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے قریبی، ویران عمارت میں لے گئے جو زیر تعمیر تھی۔ اندر انہوں نے معصوم مظلوم کو وحشیانہ ظلم کا نشانہ بنایا۔ عمارت کے اندر سے ہنگامہ آرائی اور چیخ و پکار کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ موقع پر جمع ہوگئے۔
جیسے ہی ملزمان کو معلوم ہوا کہ ہجوم جمع ہو گیا ہے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اہل علاقہ کے چوکس لوگوں نے انہیں چاروں اطراف سے گھیر لیا اور پانچوں نوجوانوں کو موقع پر ہی پکڑ لیا۔ پولیس کو فوری اطلاع دی گئی۔ موقع پر پہنچ کر پولیس نے مشتعل ہجوم کے درمیان سے ملزمان کو نکال کر تھانے پہنچا دیا۔