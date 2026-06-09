حیدرآباد: مرگ کے موقع پر دمہ کے مریضوں میں مچھلی پرساد کی تقسیم، لاکھوں افراد کی آمد
بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کے پیش نظر حکومت نے تین سطحی سکیورٹی انتظامات کیے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جاسکے۔
Published : June 9, 2026 at 4:52 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد میں ہر سال منعقد ہونے والے مشہور ’’فش پراسادم‘‘ (مچھلی پرساد) کی تقسیم کا آغاز پیر کی شب نامپلی نمائش میدان میں کیا گیا۔ بتھنی خاندان کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں تلنگانہ، آندھرا پردیش اور ملک کی مختلف ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہورہے ہیں۔
منتظمین کے مطابق دمہ اور سانس کی بعض بیماریوں کے علاج کے طور پر معروف اس پرساد کے حصول کے لیے آئندہ دو دنوں کے دوران لاکھوں افراد کی آمد متوقع ہے۔ ہجوم کو منظم رکھنے کے لیے مقام پر 35 خصوصی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں جبکہ بارش کی صورت میں تقسیم کا عمل متاثر نہ ہو، اس کے لیے خصوصی شیڈز بھی تیار کیے گئے ہیں۔
ریاستی محکمہ ماہی پروری نے مچھلیوں کی محفوظ ذخیرہ اندوزی اور فراہمی کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کے پیش نظر حکومت نے تین سطحی سکیورٹی انتظامات کیے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا بھگدڑ سے بچا جا سکے۔ بزرگوں اور معذور افراد کی سہولت کے لیے گاندھی بھون کے عقب میں واقع گودام کے دروازے پر 1 تا 6 خصوصی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں۔ بتھنی خاندان کے رکن انیرودھ گوڑ نے بتایا کہ تقریباً پانچ کوئنٹل پرساد تیار کیا گیا ہے جو ڈیڑھ لاکھ افراد کے لیے کافی ہوگا۔
شہریوں کی سہولت کے لیے آر ٹی سی کی جانب سے جوبلی بس اسٹیشن، مہاتما گاندھی بس اسٹیشن، کاچی گوڑہ اور دیگر مقامات سے مفت بس خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جی ایچ ایم سی، واٹر بورڈ، محکمہ مال، پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر 14 سرکاری محکمے انتظامات میں مصروف ہیں۔ انیرودھ گوڑ نے بتایا کہ نمپلی ایگزیبیشن گراؤنڈس میں تقسیم کا عمل 9 جون کی رات تک جاری رہے گا، جس کے بعد مزید تین دن تک دودھ باؤلی میں واقع ان کے آبائی مکان سے پرساد تقسیم کیا جائے گا۔
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دریں اثنا، حیدرآباد پولیس نے نامپلی اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کی خصوصی پابندیاں اور راستوں میں تبدیلیاں نافذ کی ہیں۔ پولیس کمشنر وی سی سجنار نے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ٹاسک فورس اہلکاروں، طبی عملے اور پانچ ایمبولینسوں سمیت خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں تاکہ ہنگامی حالات سے فوری نمٹا جا سکے۔