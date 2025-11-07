گڑبڑ کروگے تو برقعہ اٹھانا ہی پڑے گا: گری راج سنگھ، مسلم خواتین ووٹرس نے کہا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں
بیگوسرائے کے فائربرانڈ بی جے پی ایم پی نے برقع کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے۔ اس سے سیوان میں بھی کھلبلی مچ گئی۔
Published : November 7, 2025 at 10:10 AM IST
بھاگلپور، بہار: مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے بہار میں جاری ووٹنگ کے دوران برقعے پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوائی اڈے پر، آدھار کے لیے درخواست دیتے وقت، یا سرکاری خدمات حاصل کرتے وقت برقع نہیں اتارا جاتا۔
گری راج سنگھ نے کہا کہ اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی گڑبڑ کرے گا اسے برقعہ اٹھانا پڑے گا۔ بی جے پی لیڈر نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے بڑھیا میں اپنا ووٹ ڈالا۔ گری راج سنگھ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ہر پولنگ اسٹیشن پر آنگن واڑی کارکنان کو تعینات کیا ہے تاکہ دھوکہ دہی کے مشتبہ کیسوں کی نشاندہی کی جا سکے، خاص طور پر برقعہ پہنے ہوئے ووٹرز پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران کچھ مقامات پر گڑبڑ بھی دیکھی گئی۔ سیوان میں اقلیتی برادری کے ارکان نے ہنگامہ کھڑا کردیا۔ تاہم انتظامیہ نے فوری طور پر صورتحال پر قابو پالیا۔
#WATCH भागलपुर, बिहार: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, " हम चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये बुर्का हवाई अड्डे पर नहीं उठता है? जब आधार बनाने जाते हैं तब ये बुर्का नहीं उठता है? जब ये सरकार सेवाओं का लाभ लेते हैं?..." pic.twitter.com/Mxtm9fMQ5m— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
سیوان میں ہنگامہ
گوریا کوٹھی اسمبلی حلقہ کے موجودہ ایم ایل اے اور این ڈی اے کے امیدوار دیوش کانت سنگھ بوتھ کے دورے پر تھے۔ اپنے دورے کے دوران وہ لکڈی مکتب کے بوتھ نمبر 349/350 پہنچے، جہاں گڑبڑ مچ گئی۔ مسلم کمیونٹی کے ارکان اس وقت ناراض ہوگئے جب انہوں نے خواتین کی جانچ نہ ہونے کا مسئلہ اٹھایا۔
الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق، دربھنگہ کے مدھیہ ودیالیہ جرات میں پولنگ بوتھ نمبر 140، 141 اور 142 کے اندر پولنگ اہلکاروں کے ساتھ تعینات ایک آنگن واڑی ورکر نے برقعہ پہنی ہوئیں ووٹرس کی شناخت کی تصدیق کی۔
دربھنگہ میں برقعہ پوش مسلم خواتین ووٹروں نے کیا کہا؟
دربھنگہ میں برقعہ پہنی ہوئیں مسلم خواتین ووٹرز نے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے چہروں کو ڈھانپ کر ووٹروں کی شناخت کی تصدیق کرنے کے اصول پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اصول ووٹروں کی دھوکہ دہی کو روکے گا اور لوگوں کو کسی اور کے نام پر ووٹ ڈالنے سے روکے گا۔
#BiharElections | An Anganwadi worker, deployed alongside polling personnel, conducts identity verification of burqa-clad voters inside polling booths 140, 141, and 142 at Madhya Vidhyalaya, Zirat, in Darbhanga, as per Election Commission of India guidelines. pic.twitter.com/iGNCFx8CAq— ANI (@ANI) November 6, 2025
بہار اسمبلی انتخابات کے جاری پہلے مرحلے کے درمیان، مدھیہ ودیالیہ، جیراٹ، دربھنگہ کے پولنگ اسٹیشن 140، 141 اور 142 پر آج صبح کئی خواتین نے اپنا ووٹ ڈالا۔ اپنے حقوق کا استعمال کرنے کے بعد، بہت سی خواتین نے کہا کہ شناخت کی تصدیق ECI کی طرف سے ایک خوش آئند قدم ہے۔
موبائل فون باہر رکھا، چہرہ چیک کیا گیا، نمبر ملایا اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا
ایک ووٹر ریحانہ خاتون نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ یہ قاعدہ "ووٹ چوری" کو روکنے میں مدد کرے گا۔ ریحانہ نے بتایا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنا موبائل فون باہر رکھا، پھر اس کا چہرہ چیک کیا گیا، پھر اس کا نمبر ملایا گیا اور اس کے بعد ہی اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک رہا اور وہ اس اقدام سے خوش ہیں۔
پولنگ اسٹیشن نمبر 140 پر کام کرنے والی الیکشن کمیشن کی ایک اہلکار ترنم انصاری نے اے این آئی کو بتایا کہ وہ شناخت کی تصدیق کی حمایت کرتی ہیں کیونکہ یہ یقینی بناتی ہے کہ لوگوں کے ووٹنگ کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔
خواتین ووٹرز کے چہروں کی صرف خواتین ہی تصدیق کرے
انہوں نے وضاحت کی کہ خواتین ووٹرز کے چہروں کی تصدیق صرف خواتین ہی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 140 پر خواتین کی شناخت کی تصدیق ان کے چہروں کو ہٹا کر کی جا رہی ہے تاکہ کسی کو کسی اور کے نام پر ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے۔ یہ درست ہے؛ جس کا ووٹ دینا ہے صرف وہی ووٹ ڈالے۔ یہ تصدیق غلط نہیں ہے۔
لوگوں کو اپنی شناخت کی تصدیق کرنی چاہیے
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس اقدام سے ووٹ کی چوری کو روکا گیا ہے، تو انہوں نے کہا، "برقعوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اس لیے اب ووٹ کی چوری کو روکا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ قاعدہ متعارف کرایا گیا ہے۔" وہ مانتی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہے. معاشرے میں قوانین اور حقوق موجود ہیں اور لوگوں کو اپنی شناخت کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ لیکن صرف خواتین ہی شناختی کارڈ کی تصدیق کرتی ہیں۔ کوئی مرد ایسا نہیں کرتا۔
ایک اور بوتھ اہلکار شاہینہ پروین نے بھی اس اقدام کی حمایت کی۔ دربھنگہ سیٹ پر موجودہ ایم ایل اے اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے امیدوار سنجے سراوگی، وکاسیل انسان پارٹی (وی آئی پی) کے امیدوار امیش ساہنی، اور جن سورج کے راکیش کمار مشرا کے درمیان تین طرفہ مقابلہ دیکھنے کو ہے۔ اس حلقے میں ووٹنگ 6 نومبر کی صبح 7 بجے شروع ہوئی تھی۔
بہار اسمبلی انتخابات 2020 تین مرحلوں میں ہوئے تھے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے 125 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جب کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس (جی جی بی) نے 110 سیٹیں حاصل کیں۔ بڑی پارٹیوں میں جنتا دل (یونائیٹڈ) نے 43 اور کانگریس نے 19 سیٹیں جیتیں۔ جے ڈی (یو) نے 115 اور بی جے پی نے 110، جب کہ آر جے ڈی نے 41 اور کانگریس نے 47 سیٹوں پر مقابلہ کیا۔