پہلے ماں سے دوستی، پھر بچے کے ساتھ ہسپتال سے ہوئی فرار، پولیس نے اغواکار کو گرفتار کیا
پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی اور ایک خاتون کو بچے کے ساتھ آٹو رکشا میں سوار پایا۔
Published : February 14, 2026 at 8:02 PM IST
تریچی، تمل ناڈو: تمل ناڈو میں پولیس نے سات گھنٹوں کے اندر سرکاری اسپتال سے اغوا کیے گئے بچے کو بازیاب کرکے اغوا کار کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ بچے کی ماں سوکنیا نے بتایا کہ ہسپتال میں میری پہچان ایک نامعلوم خاتون سے ہوئی جس نے اپنا نام میناکشی بتایا۔
سکنیا تریچی ضلع کے تھوریور کے رہنے والے وگنیش کی بیوی ہے۔ حاملہ سکنیا کو 11 تاریخ کو تریچی کے مہاتما گاندھی میموریل گورنمنٹ ہسپتال میں ڈیلیوری کے لیے داخل کرایا گیا تھا۔ اس دن اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ڈیلیوری کے وقت ان کی کزن پریما بھی ان کے ساتھ تھی۔
اسی دوران سکنیا کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو اسی وارڈ میں علاج کے لیے آئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف میناکشی کے طور پر کروایا اور سکنیا سے بات کی۔ خاتون نے وقتاً فوقتاً سکنیا کی مدد بھی کی۔
اس دوران سکنیا نے خاتون سے کہا کہ وہ اس صبح اپنے بچے کو ٹیکہ لگانے جا رہی ہے۔ خود کو میناکشی کے نام سے متعارف کرانے والی خاتون نے کہا کہ وہ خود جا کر بچے کو ٹیکے لگوائیں گی۔ عورت پھر بچے کو لے کر چلی گئی۔ کافی دیر تک خاتون کے واپس نہ آنے پر سکنیا کو شک ہوا اور اس نے پورے ہسپتال کی تلاشی لی لیکن نہ تو عورت ملی اور نہ ہی بچہ۔ اس بات کا علم ہونے پر سکنیا کے والدین نے کافی دیر تک بچے کی تلاش کی لیکن بچہ کہیں نہیں ملا۔
پولیس نے 7 گھنٹے میں بچے کو اغوا کار کے چنگل سے بازیاب کرایا
اہل خانہ نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس سوکنیا کے رشتہ داروں کے ساتھ اسپتال پہنچی اور پورے اسپتال کی تلاشی لی۔ انہوں نے اس بات کی بھی چھان بین کی کہ آیا ہسپتال کے سی سی ٹی وی کیمروں میں بچے کا اغوا ریکارڈ ہوا ہے۔
پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی اور ایک خاتون کو بچے کے ساتھ آٹو رکشا میں سوار پایا۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج اور خاتون کے سیل فون ٹاور کی شناخت کی بنیاد پر پولیس نے اغوا کار کو تھوریور کے قریب گرفتار کر کے بچے کو بازیاب کرایا۔ غور طلب ہے کہ پولیس نے 7 گھنٹے کے اندر بچے کو اغوا کار کے چنگل سے بازیاب کرالیا۔
مجرم کا اعترافی بیان
پولیس کی تفتیش میں کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بچے کو اغوا کرنے والی خاتون میناکشی تھی جو سیلم ضلع کے دھم پٹی کی رہنے والی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے طویل عرصے تک بچہ نہ ہونے پر مایوسی کی وجہ سے بچے کو اغوا کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بچایا گیا بچہ صحت مند ہے اور جلد ہی اسے تریچی اسپتال میں بچے کی ماں کے حوالے کر دیا جائے گا۔