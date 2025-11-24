سنبھل تشدد کی پہلی برسی: جامع مسجد کے احاطہ میں سخت سکیورٹی بندوبست، 16 سیکٹروں میں سیکیورٹی فورسز تعینات
گزشتہ سال 24 نومبر کے پرتشدد واقعے کے بعد انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ انتظامیہ نے آپریشن ’’سرکشا کوچ‘‘ نافذ کر دیا ہے۔
Published : November 24, 2025 at 1:59 PM IST
سنبھل: گزشتہ سال 24 نومبر کے پرتشدد واقعہ کی پہلی برسی کے پیش نظر انتظامیہ نے سنبھل اور جامع مسجد میں سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع میں آپریشن "سرکشا کوچ" نافذ کیا گیا ہے۔ جامع مسجد سے ہندو پورہ کھیڑا اور انجمن تیراہا تک کے علاقے کو 16 سیکورٹی سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ کچھ تنظیمیں برسی کے موقع پر امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔
سنبھل تشدد کی پہلی برسی کے موقع پر سنبھل میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی ایم ڈاکٹر راجندر پنسیا اور ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے پولیس فورس کے ساتھ شہر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حساس علاقوں کا بھی معائنہ کیا اور عوام سے بات چیت کی۔ ڈی ایم ڈاکٹر راجندر پنسیا نے بتایا کہ آج سنبھل تشدد کی پہلی برسی ہے۔ نتیجتاً سنبھل کو 16 سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع میں 2000 افراد کو پابندیوں کے تحت رکھا گیا ہے۔
سنبھل کے ڈی ایم ڈاکٹر راجندر پنسیا نے اتوار کی رات یہ حکم جاری کیا۔ ڈی ایم نے بتایا کہ گزشتہ سال 24 نومبر کو پتھراؤ، آتش زنی اور فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے۔ان واقعات کی روشنی میں ڈی ایم نے سنبھل تحصیل کے علاقے کو انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، اس بار امن کو کسی قیمت پر خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ کچھ تنظیمیں برسی کے موقع پر امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہر سیکٹر میں مجسٹریٹ تعینات کیے گئے ہیں۔
سٹی مجسٹریٹ سدھیر کمار نے کہا کہ ہر سیکٹر مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے 200 میٹر کے دائرے میں ہر سڑک، میدان، خالی پلاٹ اور چھت کا معائنہ کریں۔ اینٹوں، پتھروں، بوتلوں، ڈرموں، یا آتش گیر مادوں کا ذخیرہ کہیں بھی پایا جائے تو فوری طور پر اے ڈی ایم پردیپ ورما کو اطلاع دی جائے۔
سٹی مجسٹریٹ سدھیر کمار کے مطابق تشدد کے بعد کل 43 لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کی گئی تھی۔ ان میں سے 23 ملزمان پانچ پانچ لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کی ضمانتوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے اور ضمانت حاصل کی۔ باقی 16 ملزمان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ نوٹسز اور متعدد پولیس کوششوں کے باوجود چار ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہو سکے جس کے نتیجے میں ان کے خلاف وارنٹ جاری کئے گئے ہیں۔
