پی پی ایس انوج چودھری نے جیل میں بند کامیڈین راجپال یادو کی مدد کی

فیروز آباد میں تعینات پولیس افسر نے امدادی رقم اپنے سیلری اکاؤنٹ سے بھیجی۔

پی پی ایس انوج چودھری نے جیل میں بند کامیڈین راجپال یادو کی مدد کی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 13, 2026 at 2:49 PM IST

فیروز آباد: اترپردیش سنبھل سے فیروز آباد پہنچے یوپی کے مشہور PPS افسر انوج چودھری ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ اس بار انہوں نے کامیڈین اور اداکار راجپال یادیو کی مدد کرکے بڑا دل دکھایا ہے جو چیک باؤنس کیس میں جیل میں ہیں۔ انوج چودھری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں کامیڈین راجپال یادو کی تعریف کی گئی اور انہیں 51 ہزار روپے کی امداد بھیجی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کامیڈین راجپال یادو اس وقت دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ ان کے خلاف چیک باؤنس کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان کی مدد کے لیے کئی اہم شخصیات آگے آئے، جن میں فلم اداکار سلمان خان، اکشے کمار، اور سونو سود شامل ہیں۔ اتر پردیش کے معروف پولیس افسر انوج چودھری نے بھی مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ انہوں نے اپنے سیلری اکاؤنٹ سے راجپال یادو کو 51,000 روپے عطیہ کیے ہیں۔

پی پی ایس افسر نے خود یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ انوج چودھری اتر پردیش میں ایک سینئر پی سی ایس افسر ہیں اور انہیں کھیلوں کے کوٹے کے ذریعے ترقی دی گئی تھی۔ وہ فی الحال ضلع فیروز آباد میں ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (دیہی) کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے پہلے، وہ سنبھل ضلع میں سی او کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، جہاں فسادات کے دوران ان کا نام سامنے آیا تھا۔ سنبھل کی ایک عدالت نے ان کے اور دیگر 20 پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے انہیں راحت دے دی ہے۔

