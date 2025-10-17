ETV Bharat / state

دو گز زمین کے لیے باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر بھتیجے کا قتل کر دیا

چاچا نے دو گز زمین تنازع پر بھتیجے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اسے 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔

دو گز زمین کے لیے باپ بیٹے نے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا
دو گز زمین کے لیے باپ بیٹے نے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا ((Photo Credit; Firozabad Police))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
فیروز آباد: اتر پردیش کے فیروز آباد ضلع میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر 15 اکتوبر کی رات اپنے بھائی کے بیٹے کو دو گز زمین کے قبضے کے تنازعہ پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم باپ بیٹے کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔

اے ایس پی سٹی روی شنکر پرساد کے مطابق مداولی گاؤں کے رہنے والے دھرم ویر سنگھ کو 15 اکتوبر کی رات سینے میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ لال سنگھ اور اس کے بیٹے آکاش پر قتل کا الزام تھا۔

الزام ہے کہ ملزم لال سنگھ نے دھرم ویر کے سینے میں پستول سے گولی مار دی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے فرانزک شواہد اکٹھے کیے اور سینئر پولیس افسران نے بھی جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور کیس کی تفتیش کی۔

دھرم ویر کے بھائی ہرویر سنگھ کی شکایت کی بنیاد پر ٹنڈلا پولیس اسٹیشن میں قتل اور اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے واقعے کے فوری بعد ملزمان کی تلاش شروع کردی۔ انہوں نے لال سنگھ عرف للتا پرساد اور اس کے بیٹے آکاش کو گرفتار کیا۔

مزید پڑھیں:اب ماں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت نہیں! لڑکی کی عجیب وغریب حرکت، موبائل ٹاور پر چڑھ گئی، دیکھیں ویڈیو

انہوں نے کہا کہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سوربھ ڈکشٹ کی ہدایت پر مطلوب مجرموں کو گرفتار کرنے کی مہم کے ایک حصہ کے طور پر تشکیل دی گئی پولیس ٹیم نے ایک مخبر کی اطلاع کی بنیاد پر دونوں ملزمین کو گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی اور عدالت میں پیش کیا گیا۔

