پوروا ایکسپریس پر حملہ، پولیس اہلکاروں پر دھوکہ دہی کا جھوٹا الزام لگانے کے بعد پٹائی کی، دو ملزمین گرفتار
پوروا ایکسپریس میں یہ جھکڑا جنرل ٹکٹ کا استعمال کرتے ہوئے سلیپر کوچ میں سفر کرنے والے مسافروں کے معاملے پر شروع ہوا۔
Published : April 1, 2026 at 9:12 AM IST
فیروز آباد: نئی دہلی سے بہار جانے والی پوروا ایکسپریس میں پولیس اہلکاروں پر حملہ اور ان کے نام کے بیچ پھاڑنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ 30 مارچ کو پیش آیا۔ تاہم پولیس نے 31 مارچ کو دو ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
گورنمنٹ ریلوے پولیس (جی آر پی) کے میڈیا سیل کے ذریعے شیئر کی گئی معلومات کے مطابق یہ واقعہ 30 مارچ کو ٹرین نمبر 12303، پوروا ایکسپریس میں پیش آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل منوج کمار اور کانسٹیبل عمران ملک کانپور سینٹرل اور نئی دہلی کے درمیان ایسکارٹ ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ اپنی ڈیوٹی کے دوران کوچز کی چیکنگ کرتے ہوئے، وہ کوچ S-1 پہنچے، جہاں ان کا سامنا جنرل ٹکٹوں والے مسافروں کے ہجوم سے ہوا۔ یہ صورتحال ریزرو سیٹوں پر پیٹھے مسافروں کو تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔
ٹی ٹی ای کی رپورٹ پر عمل کرتے ہوئے، پولیس اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور جنرل ٹکٹ والے مسافروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مقرر کردہ کوچوں میں چلے جائیں۔ اس پر دو نوجوان مشتعل ہوگئے۔ الزام ہے کہ مظفر نگر کے رہنے والے گلبہار اور چندولی کے رہنے والے سنجے یادو نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ دونوں نے اہلکاروں کو گالی گلوچ کی اور جسمانی طور پر زدوکوب کیا۔ انہوں نے افسران کی وردیوں کے ساتھ لگی نام کی تختیاں بھی توڑ دیں اور ان پر فرضی پولیس افسران ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیا۔ تاہم پولیس اہلکاروں نے واقعے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی۔
پوروا ایکسپریس میں سوار اس واقعہ کے تعلق سے جی آر پی ٹنڈلا پولس اسٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا ہے۔ جی آر پی ٹنڈلا کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) مونو کمار آریہ نے بتایا کہ دونوں ملزمین کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف سرکاری ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے اور حملہ کرنے سمیت مختلف دفعات کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔