اداکار وجے کا بڑا اعلان، ٹی وی کے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی
وجے نے افطار پارٹی میں کہاکہ "ہم اپنی سیکولر سوچ پر قائم ہیں اور کسی سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔
Published : March 19, 2026 at 3:49 PM IST
چینئی: تمل اداکار سے سیاستدان بننے والے وجے نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت تملگا ویتری کژگم (ٹی وی کے) آئندہ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی اور تمام نشستوں پر اکیلے مقابلہ کرے گی۔
چینائی کے قریب ماملاپورم میں پارٹی کی جانب سے منعقدہ افطار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وجے نے کہاکہ “ہم اپنی سیکولر سوچ پر قائم ہیں اور کسی بھی سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ہمارا واحد اتحاد عوام کے ساتھ ہے، اور حکومت ٹی وی کے کی قیادت میں بنے گی۔”
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تمل ناڈو کی تمام 234 اسمبلی نشستوں کے لیے 23 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔
ریاست میں اس وقت دراوڑ منیترا کزگم سیکولر پروگریسیو الائنس کی قیادت کر رہی ہے، جس میں انڈین نیشنل کانگریس سمیت کئی جماعتیں شامل ہیں۔ دوسری جانب آل انڈیا انا ڈی ایم کے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مل کر مقابلہ کر رہی ہے، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی بھی شامل ہے۔
وجے کی پارٹی کے سیاسی میدان میں آنے کے بعد اتحادوں کی سیاست میں خاصی ہلچل دیکھی جا رہی تھی۔ قیاس آرائیاں تھیں کہ انہیں این ڈی اے میں شامل کرنے کی کوششیں جاری ہیں، حتیٰ کہ پون کلیان کے ساتھ ملاقاتوں کی خبریں بھی سامنے آئیں۔
تاہم وجے کے تازہ بیان نے تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ٹی وی کے باضابطہ طور پر تمام 234 نشستوں پر تنہا الیکشن لڑے گی، جس سے ریاست کی سیاست میں ایک نیا رخ متوقع ہے۔