خان سر کے کوچنگ سینٹر کے باہر فائرنگ، 'کوچنگ سینٹر کو دو دن میں اڑانے کی دھمکی دی گئی': خان سر
پٹنہ میں خان سر کے کوچنگ سینٹر کے باہر فائرنگ ہوئی۔ دعویٰ ہے کہ ان کے مرکز کے باہر 10 راؤنڈ فائرنگ کی گئی۔ پڑھیں
Published : June 3, 2026 at 9:16 AM IST
پٹنہ، بہار: پٹنہ کے کدم کنواں تھانہ علاقے میں منگل کی دیر رات افراتفری مچ گئی، جب کچھ سماج دشمن عناصر، معروف ٹیچر خان سر کے کوچنگ سینٹر میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ اور لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کی۔ واقعے میں کوچنگ سینٹر میں موجود کئی سامان کو نقصان پہنچا جب کہ وہاں تعینات ایک گارڈ شدید زخمی ہوگیا۔ سر میں چوٹ لگنے کے بعد اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پٹنہ پولیس حرکت میں آگئی۔ پٹنہ کے ایس ایس پی، کدم کنواں پولس اسٹیشن اور دیگر پولیس افسران کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور معاملے کی جانچ شروع کی۔ پولیس کی ٹیمیں رات گئے تک جائے وقوعہ پر موجود رہیں اور عہدیدارون کی جانب سے شواہد اکٹھے کیے گئے۔
خان سر کے کوچنگ سینٹر کے باہر فائرنگ، سکیورٹی گارڈ زخمی
واقعہ کے بعد جائے وقوعہ پر پہنچنے والے خان سر نے الزام لگایا کہ حال ہی میں ان کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ سے ہزاروں طلباء کو بہار پولیس بھرتی امتحان میں منتخب کیا گیا تھا، جس نے کچھ کمپٹیشن کرنے والے کوچنگ اداروں کو پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، جس کے نتیجے میں حملہ اور توڑ پھوڑ کی گئی۔
दिनांक 02.06.2026 की रात्रि में करीब 10:10 बजे #कदमकुंआ थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा ईंटा-पथराव एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) June 2, 2026
प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचा गया।
घटनास्थल पर आसपास के लोगों… pic.twitter.com/RQFuyjY0rW
"اس کے ساتھ ہی ایک کوچنگ انسٹی ٹیوٹ ہے۔ رات گئے، کچھ لوگ کوچنگ کیمپس پہنچے اور دو دن کے اندر اسے اڑانے کی دھمکی دی۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو گارڈ پر حملہ کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔":- خان سر، ٹیچر
"ہم اتنی کم فیس پر کیوں پڑھا رہے ہیں؟"
ٹیچر خان سر نے کہا، "یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، 'ہم اتنی کم فیس پر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہمیں اتنے اچھے نتائج کیوں مل رہے ہیں؟'" انہوں نے مزید کہا کہ جب ہزاروں طلباء کے نتائج آتے ہیں تو کچھ سماج دشمن عناصر کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔
خان سر نے انتظامیہ سے تحفظ طلب کیا
"وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں دبا سکتے ہیں۔ حملہ آوروں نے دفتر میں مکمل توڑ پھوڑ کی اور فائرنگ کی۔ میں نے 10 راؤنڈ فائرنگ دیکھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ہمارے سکیورٹی گارڈ نے بھی حملہ آوروں کی شناخت کر لی ہے، وہ قریبی کوچنگ سینٹر سے ہیں،" خان سر نے کہا۔ ہمیں سکیورٹی کی ضرورت ہے۔"
مقامی لوگوں نے کیا کہا
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹنہ کے مشلہ پور میں خان سر کوچنگ سینٹر کے باہر فائرنگ کی گئی جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے پتھراؤ کی بھی اطلاع دی۔ حملے میں ایک سکیورٹی گارڈ زخمی ہوا ہے جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ واقعہ کے بعد سے علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جائے وقوعہ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
پٹنہ کے ایس ایس پی نے کیا کہا
پٹنہ کے ایس ایس پی کارتکیہ کے شرما نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کچھ طلباء نے کوچنگ سینٹر پر حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ واقعے میں ایک گارڈ زخمی ہوا، اس کا بیان قلمبند کیا جائے گا۔
"پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ جو بھی واقعہ میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔":- کارتکیہ کے شرما، ایس ایس پی، پٹنہ
فائرنگ کے کسی واقعے کی تصدیق نہیں ہوئی
دریں اثنا، پٹنہ پولیس کی طرف سے جاری کردہ سرکاری پریس ریلیز میں فائرنگ کے کسی واقعے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ پولیس نے صرف اتنا بتایا کہ کچھ سماج دشمن عناصر نے پتھراؤ کیا، ہنگامہ برپا کیا اور علاقے میں توڑ پھوڑ کی۔ فی الحال، پولیس پورے واقعے کی مکمل تفتیش کر رہی ہے اور جائے وقوعہ سے حاصل کردہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر ملزمین کی شناخت کرنے کا کام کر رہی ہے۔