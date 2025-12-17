مہاراشٹرا کے امبرناتھ میں بی جے پی امیدوار پون والیکر کے دفتر کے باہر فائرنگ، سیکورٹی گارڈ زخمی
امبرناتھ علاقہ میں انتخابی ماحول کے دوران بی جے پی امیدوار کے دفتر پر فائرنگ، سی سی ٹی وی میں واردات قید۔
Published : December 17, 2025 at 2:07 PM IST
ممبئی : مہاراشٹر کے امبرناتھ مغربی علاقے میں بلدیاتی انتخابات سے عین قبل ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بی جے پی امیدوار پون والیکر کے دفتر پر نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا جبکہ پوری واردات سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئی۔
اطلاعات کے مطابق بدھ کی رات تقریباً ایک بجے دو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بی جے پی کے دفتر کے سامنے پہنچے۔ دونوں نے چہرے پر ماسک اور سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ حملہ آوروں نے دفتر کی جانب چار راؤنڈ فائر کیے، جس سے شیشے ٹوٹ گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر سیکیورٹی گارڈ باہر آیا تو اس پر بھی گولی چلائی گئی، جس میں وہ زخمی ہو گیا۔
واقعہ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے امبرناتھ تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کرائم برانچ، امبرناتھ اور بدلپور پولیس کی ٹیمیں ملزمان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اے سی پی شلیش کالے کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ واقعہ خوف و ہراس پھیلانے کی نیت سے کیا گیا معلوم ہوتا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں صرف دو دن باقی ہیں اور آج امبرناتھ میں وزیر اعلیٰ کی انتخابی ریلی بھی منعقد ہونی ہے۔ اس واقعہ کے بعد سیکیورٹی کے انتظامات پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی نریندر پوار نے الزام لگایا ہے کہ مشتبہ افراد کے نام بتانے کے باوجود پولیس سنجیدگی سے کارروائی نہیں کر رہی، جس کے خلاف پارٹی کارکنوں نے تھانے میں احتجاج بھی کیا۔