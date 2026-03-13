علی گڑھ: بی جے وائی ایم سے وابستہ دو گروپوں کے درمیان فائرنگ، کئی زخمی؛ سوشل میڈیا اسٹیٹس پر ہنگامہ
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نیرج جدون نے بتایا کہ بننا دیوی تھانہ علاقے میں دو گروپوں کے درمیان جھگڑے کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔
Published : March 13, 2026 at 11:37 AM IST
علی گڑھ، اترپردیش: بی جے پی یووا مورچہ کے دو گروپوں کے درمیان سوشل میڈیا اسٹیٹس کو لے کر بڑا جھگڑا ہوگیا۔ پہلے مارپیٹ ہوئی، جس کے بعد دونوں گروپوں کے درمیان تیزی سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ میں تین نوجوان زخمی ہوئے جنہیں جے این میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نیرج جدون نے بتایا کہ بننا دیوی تھانہ علاقے میں دو گروپوں کے درمیان جھگڑے کی رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ششانک اور ہرشد دونوں گروپ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔
کس بات پر ہوا جھگڑا؟
ہرشد دھڑے کے سانو، ششانک دھڑے کے آیوش شرما اور سول لائنز علاقہ کے رہنے والے شعیب زخمی ہوگئے۔ ایس ایس پی نیرج جدون نے بتایا کہ تینوں زخمیوں کی حالت مستحکم ہے اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
جائے وقوعہ کے آس پاس کے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جارہی ہے۔ ملزمین کی نشاندہی کرکے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال جائے وقوعہ پر امن برقرار ہے۔
یہ ہے پوری کہانی
اطلاعات کے مطابق بننا دیوی علاقے کے سرائے حکیم کے رہنے والے ہرشد ہندو اور ساسنی گیٹ علاقے کے رہنے والے ششانک پنڈت کے گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ یہ تنازعہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے گانے کے اسٹیٹس پر شروع ہوا۔
ششانک دھڑے کے موہت شرما نے ہرشد دھڑے کے ایک رکن کے پوسٹ کردہ اسٹیٹس پر اعتراض کیا۔ پھر جھگڑا ہوا، جس سے زبانی بحث و مباحثہ کے ساتھ ساتھ بدسلوکی کی گئی۔
دونوں گروپوں کے تین افراد زخمی
جمعرات کی شام کو ہرشد کے دھڑے نے اس معاملے پر آمنے سامنے بات کرنے کے لیے موہت کو سرائے حکیم میں طلب کیا۔ موہت نے وہاں معافی مانگی۔ اس کے باوجود ہرشد کے گروپ کے ارکان نے مبینہ طور پر اس پر حملہ کیا۔
جب ششانک پنڈت کے گروپ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔ دونوں طرف سے 40 کے قریب لوگ آمنے سامنے ہو گئے۔ لڑائی بڑھنے پر ایک گروپ نے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد دوسری طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں گروپوں کے تین افراد زخمی ہوگئے۔
پولیس افسران بھی جائے وقوعہ پر پہنچے
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی بننا دیوی، گاندھی پارک اور دہلی گیٹ پولیس اسٹیشنوں کی پولیس فورس پہنچی۔ ایس ایس پی نیرج جدون، ایس پی سٹی مریگانک شیکھر پاٹھک، اور سرکل آفیسر II دھننجے سنگھ بھی جائے وقوعہ پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔