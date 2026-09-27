ارریہ میں دھماکہ: ملبے سے انسانی جسم کے اعضا برآمد، غیر قانونی طریقے سے پٹاخہ بنانے کا خدشہ
بھرگاما میں زوردار دھماکے کے بعد ملبے سے انسانی جسم کے اعضا ملنے کی بات سامنے آئی، پولیس تفتیش میں مصروف ہے۔ راجیش کی رپورٹ
Published : September 27, 2026 at 11:08 AM IST
ارریہ: بہار کے ارریہ میں سنیچر کے روز ہونے والا دھماکہ پہلے پٹاخوں کا لگا، لیکن جیسے جیسے دن بھر ایف ایس ایل اور پی ڈی ڈی ایس کی تحقیقات آگے بڑھیں، معاملہ سنگین ہو گیا۔ دراصل، بھرگاما تھانہ علاقے کے وارڈ نمبر 8 میں واقع مسلم ٹولہ میں زوردار آواز کے ساتھ ہونے والے اس دھماکے نے پورے ارریہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جائے وقوع کی تلاشی کے دوران ملبے کے درمیان سے انسانی جسم کے کچھ اعضا ملنے کی بات سامنے آئی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر دھماکے کے وقت وہاں کون موجود تھا اور انسانی جسم کے یہ اعضاء کس کے ہیں؟
گھر کی چھت تباہ
مقامی لوگوں سے زوردار دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقعے پر پہنچی۔ ارریہ کے ایس پی جتیندر کمار کے مطابق، محمد اختر کے گھر کے ایک کمرے کی چھت تباہ شدہ حالت میں ملی۔ کمرے کے نیچے بھاری مقدار میں پٹاخوں کی لڑیاں بھی رکھی ہوئی پائی گئیں۔
پٹاخوں کا دھماکہ یا کچھ اور؟
ابتدائی تفتیش میں جائے وقوع کی صورت حال کو دیکھتے ہوئے پولیس کو شبہ ہے کہ یہاں غیر قانونی طور پر پٹاخے بنانے کا کام کیا جا رہا تھا اور اسی دوران ممکنہ طور پر دھماکہ ہو گیا۔ تاہم پولیس نے ابھی اسے واقعے کی حتمی وجہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ ماہر ٹیموں کی جانچ کے بعد ہی تصویر صاف ہوگی۔
پی ڈی ڈی ایس ارور ایف ایس ایل کی ٹیم طلب
واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جائے وقوعہ پر پی ڈی ڈی ایس ارور ایف ایس ایل کی ٹیم کو طلب کیا گیا ہے۔ ماہرین ملبے اور جائے وقوع سے شواہد اور نمونے جمع کر رہے ہیں۔ ان نمونوں کی جانچ سے یہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی کہ دھماکہ کس قسم کے مواد سے ہوا اور وہاں درحقیقت کیا موجود تھا۔
جائے وقوع سے انسانی اعضاء برآمد
جائے وقوع کے معائنے کے دوران انسانی جسم کے کچھ حصے ملنے کی بات سامنے آئی ہے۔ لیکن ابھی تک پولیس نے کسی شخص کی موت کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی ہے۔ نہ ہی ان اعضاء کی شناخت ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفتیش کاروں کے سامنے اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دھماکے کے بعد ملنے والا انسانی عضو آخر کس کا ہے؟
دھماکے کے وقت گھر میں کون تھا؟
پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے کے وقت متعلقہ مکان کا خاندان اور آس پاس کے کئی خاندان گھروں سے باہر ملے۔ اب پولیس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ دھماکے کے وقت مکان میں کون کون موجود تھا اور واقعے کے بعد وہ لوگ کہاں گئے۔
اسپتالوں میں بھی تلاش، پھر بھی نہیں ملا سراغ
ممکنہ زخمیوں کی معلومات کے لیے پولیس نے آس پاس کے سرکاری اور نجی اسپتالوں سے رابطہ کیا ہے۔ پولیس نے ممکنہ زخمی یا مشتبہ مریض کے اسپتال پہنچنے کی معلومات جمع کیں۔ فی الحال کسی زخمی یا مردہ شخص کی باضابطہ اطلاع پولیس کو نہیں ملی ہے۔
تین پولیس ٹیمیں ایک ایک کڑی جوڑنے میں مصروف
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایس آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور تین پولیس ٹیمیں الگ الگ نکات پر تفتیش کر رہی ہیں۔ پولیس یہ پتہ لگانے میں مصروف ہے کہ مکان میں پٹاخے بنانے کا کام کب سے چل رہا تھا، وہاں کتنا مواد تھا اور یہ مواد کہاں سے لایا گیا تھا۔
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