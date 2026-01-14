روی شنکر پرساد کی سرکاری رہائش گاہ میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں
حکام نے بتایاکہ آگ ایک کمرے میں موجود فرنیچر، جن میں بستر بھی شامل تھا، سے بھڑکی جس کے باعث کمرے میں شدید دھواں بھرگیا۔
Published : January 14, 2026 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما، رکنِ پارلیمان اور سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد کی نئی دہلی میں واقع سرکاری رہائش گاہ پر بدھ کی صبح اچانک آگ لگ گئی، جس کے باعث اعلیٰ سکیورٹی والے وی آئی پی علاقے میں کچھ دیر کے لیے ہلچل مچ گئی۔ یہ واقعہ 21، مدر ٹریسا کریسنٹ مارگ پر پیش آیا، جو دارالحکومت کا ایک حساس اور محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔
دہلی فائر سروسز (ڈی ایف ایس) کے مطابق صبح تقریباً 8 بج کر 5 منٹ پر آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ ابتدا میں پتے کے حوالے سے کچھ ابہام پایا گیا کیونکہ اطلاع اسی علاقے میں واقع روی شنکر پرساد کی ایک اور رہائش گاہ کے بارے میں سمجھی گئی، تاہم فوری تصدیق کے بعد واضح ہو گیا کہ آگ ان کی سرکاری رہائش گاہ میں لگی ہے۔
فائر بریگیڈ حکام نے بتایا کہ آگ ایک کمرے میں موجود فرنیچر، جن میں بستر بھی شامل تھا، سے بھڑکی جس کے باعث کمرے میں شدید دھواں بھر گیا۔ اطلاع ملتے ہی تین فائر ٹینڈرز موقع پر روانہ کیے گئے، جبکہ علاقے کی حساس نوعیت کے پیش نظر دہلی پولیس اور مقامی انتظامیہ کو بھی فوراً الرٹ کر دیا گیا۔
فائر فائٹرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 8 بج کر 35 منٹ تک آگ پر قابو پا لیا۔ دہلی فائر سروس کے فائر آفیسر سریش ایم نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، “ہمیں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد موقع پر پہنچ کر آگ بجھا دی گئی۔ آگ ایک کمرے تک محدود تھی۔ واقعے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تاہم کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔”
حکام کے مطابق یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ آیا واقعے کے وقت روی شنکر پرساد گھر پر موجود تھے یا نہیں۔ ابتدائی طور پر شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم حتمی نتیجہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ دہلی پولیس کی فرانزک ٹیم نے بھی جائے وقوعہ کا معائنہ کیا ہے۔