چھپرا کے ہتھوا بازار میں آتشزدگی، ہولی اور عید کا لاکھوں کی مالیت کا سامان خاکستر
زبردست آگ لگنے سے متعدد دکانیں جل گئیں، جس کے نتیجے میں 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی املاک کو نقصان پہنچا۔
Published : February 19, 2026 at 10:08 AM IST
چھپرا: بہار کے چھپرا کے ہتھوا مارکیٹ میں بدھ کی شام دیر گئے زبردست آگ لگ گئی۔ نگر تھانہ علاقہ کے تحت واقع اس مشہور بازار میں دکاندار اپنی دکانیں بند کرکے گھر لوٹنے کی تیاری کررہے تھے کہ ایک دکان کے تہہ خانے میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے تیزی سے ایک سلنڈر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قریبی ٹرانسفارمر پھٹنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔
کئی دکانیں جل کر خاکستر: آگ لگنے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ تیزی سے ایک کاسمیٹک شاپ اور بیوٹی پارلر تک پھیل گئی۔ لوگوں کے پاس سامان اٹھانے کا وقت بھی نہیں تھا اور آگ نے تباہ کن شکل اختیار کر لی۔
دکاندار آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے: مقامی دکانداروں نے فوری طور پر آگ بجھانے کی کوششیں شروع کردیں۔ کئی دکانداروں نے دوسری دکانوں کے شٹر اور شیشے توڑ دیے اور پانی ڈال کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تاہم آگ کی شدت اتنی تھی کہ ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ آگ کی شدت بڑھنے پر دکانداروں نے فوری طور پر فائر بریگیڈ اور مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔
فائر بریگیڈ اور انتظامیہ موقع پر پہنچی: اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی تقریباً نصف درجن گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور آگ بجھانے کا کام شروع کیا۔ سٹی تھانے کی پولیس اے سی پی رام پوکار سنگھ اور ایس ڈی ایم نتیش کمار بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ایس ڈی ایم نتیش کمار نے بتایا کہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور امدادی کارروائیوں کی ہدایت دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم نے تقریباً ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا۔"آتشزدگی میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ انتظامیہ نقصان کا اندازہ لگائے گی۔
ہولی اور عید کا نیا سامان جل کر راکھ ہو گیا: ایک کپڑے کی دکان، جہاں آگ لگی، سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ دکان کے تہہ خانے اور اوپر کی منزلوں میں رکھے ریڈی میڈ ملبوسات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ آتشزدگی سے ہولی اور عید کے نئے سامان سمیت دیگر اشیاء بھی جل کر خاکستر ہوگئیں۔ کاسمیٹکس اور بیوٹی پارلر سمیت قریبی پانچ سے چھ دکانیں بھی متاثر ہوئیں۔
50 لاکھ روپے سے زیادہ کے نقصان کا تخمینہ: دکاندار سنیل سنگھ نے بتایا کہ آگ میں 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی املاک جل کر خاکستر ہوگئیں۔ یہ واقعہ شام کے وقت پیش آیا، بازار کی ہلچل کے درمیان، جب دکانیں بند ہو رہی تھیں، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
سنیل سنگھ، دکاندار کے مطابق بہت زور کی آواز آئی، جس کے بعد ہم باہر دیکھنے گئے۔ ایک ٹرانسفارمر میں دھماکہ ہوا، جس سے دکان میں آگ لگ گئی۔