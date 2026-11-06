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پنجاب سے بہار جانے والی کرما بھومی ایکسپریس کی چار بوگیوں میں آگ، خوف و ہراس کا ماحول

کرما بھومی ایکسپریس کی چار بوگیوں میں آگ لگنے سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

پنجاب سے بہار جانے والی کرما بھومی ایکسپریس کی چار بوگیوں میں آگ، خوف و ہراس کا ماحول
پنجاب سے بہار جانے والی کرما بھومی ایکسپریس کی چار بوگیوں میں آگ، خوف و ہراس کا ماحول (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2026 at 3:20 PM IST

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راج پورہ (پنجاب): پنجاب سے بہار جانے والی کرما بھومی ایکسپریس ٹرین میں جمعہ کی دوپہر آگ لگ گئی، جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین راج پورہ پہنچی۔

ریلوے نے مبینہ طور پر کوچ میں آگ لگنے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمام ممکنہ زاویوں کی جانچ کی جائے گی۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔

یہ واقعہ سرائے ونجارا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ اس واقعے کی ویڈیوز میں جہاں تک آنکھ نظر آتی ہے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے اور مسافر ڈر کے مارے ٹرین کے باہر کھڑے ہیں۔آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی مسافروں میں خوف وہراس پھیل گیا۔

TAGGED:

FIRE IN KARMA BHUMI EXPRESS
SARAI BANJARA VILLAGE TRAIN FIRE
کرما بھومی ایکسپریس میں آگ

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